蔡正元：傅崐萁辦挺韓大會　韓與妙天已見面

“國會政黨聯盟”黨主席是妙天禪師，前國民黨“立委”蔡正元擔任總顧問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月29日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨高雄市長韓國瑜6月1日將出席在府前凱達格蘭大道舉行的挺韓大造勢，“國會政黨聯盟”黨總顧問、前國民黨“立委”蔡正元接受中評社訪問表示，這場活動是國會黨黨主席妙天受前花蓮縣長傅崐萁所託幫忙籌辦。傅崐萁和妙天敲定6月1日活動後，韓國瑜後來也有見到妙天。



蔡正元也透露，國民黨初選期間，前“立法院長”王金平、鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋都有找“妙天”幫忙。台北市長柯文哲今年3月赴美訪問前，也與“妙天”見面，但兩人沒談政治。



蒙著神秘面妙的悟覺妙天禪師，原名黃明亮，1934年生，屏東縣人，國防管理學院畢業，軍官職務退休後皈依隨國民政府來台的臨濟宗第84代在家居士宗師敬哉禪師，1974年開始正式修行，閉關清修，1983年在台北市成立首間道場，此後陸續在各地成立道場、全台超過54所大學成立“禪學社”或“領袖社”及成立戒毒協會協助土城看守所戒除收容人毒癮，2018年10月18日成立國會政黨聯盟並擔任創黨主席。



蔡正元向中評社直言，他是在國會政黨聯盟成立之後，才受邀擔任總顧問，沒過問“妙天” 究竟有多少信徒、多少黨員，但妙天禪師的支持者跨越藍綠，而且多半是年輕人或中年人，估計2020大選時應有30萬票的影響力。



“國會政黨聯盟”指出，6月1日台北市凱達格蘭大道舉辦的“決戰2020，贏回台灣”誓師大會，原由“妙天”所屬“博愛基金會”在5月上旬申請路權籌辦活動，5月中旬傅崐萁找“妙天”幫忙，基金會在5月中旬接到指示改為韓國瑜的造勢大會，活動主持人為國民黨台北市議員王鴻薇、活動顧問為蔡正元，流程表另有人負責，活動經費尚未結算。



蔡正元告訴中評社，6月1日凱道的造勢活動是由許多宗教、社會團體共同合辦並各自動員，參與的團體數目“族繁不及備載”，因為各團體之間尚未整合訊息，所以“妙天”這裡只能算贊助單位，幫忙動員也只佔一小部分而已，像“妙天”是由所屬“博愛基金會”旗下相關教團負責動員，總計動員遊覽車共100輛，人數包括義工為6千人，其他參與團體會動員多少人不清楚。



擔任國會黨總顧問的蔡正元表示，這場挺韓大會，確實是傅崐萁找“妙天”幫忙，但其實“妙天”禪師就是一個長者，年輕一輩請他幫忙，他就只是同意幫忙而已，其實最近這段期間找妙天幫忙的人很多，“妙天”的態度就是“等距外交” ，保持各方友好。



蔡正元透露，王金平也曾親自找“妙天”幫忙，“妙天”也同意了，可是王金平後來沒再提要求。



郭台銘是以間接方式，派人來找妙天幫忙，但郭沒有提出具體方案，只有韓國瑜有具體要求，就是6月1日的造勢活動。

