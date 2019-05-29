蔡陣營中執會闖關　獨派抗爭草草落幕

民眾為了表達訴求，“躺在”馬路的正中央，最終警方將擋在路中的群眾拖到路邊。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月29日電（記者 洪德諭）民進黨29日下午召開中執會，在蔡英文陣營主導下，拍板修改初選辦法。在中執會進行過程中，台灣社、台灣北社、“台灣幸福國家連線”動員逾百人前往民進黨中央前廣場聲援賴清德。結果出爐後，獨派社團未有激烈抗議，在下午5點20分全數離開廣場。反而是過程中有民眾躺在馬路上阻礙交通，與警方發生爭執更為激烈。



民進黨通過的初選辦法，重點包括：第一、手機50%；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6／10至6／14。



面對通過的初選辦法，台灣社、台灣北社雖開完當下仍在現場，不過由於未接獲消息，僅宣布結束記者會，並未抗議。



“台灣幸福國家連線”雖然繼續守在現場，並一一點名英派中執委要求下台，但僅10名左右的人力，面對更龐大的警力，最終也以“體諒警員辛苦”為由撤離。表示將擇期再到黨中央遞交印有“蔡英文民進黨“總統”提名初選麻煩製造者”的紅布條，一行人在下午5點20分左右離去。



台灣社、台灣北社、“台灣幸福國家連線”均未有激烈抗議。



反而在抗議的過程中，有4、5名抗議的民眾為了表達訴求，“躺在”馬路的正中央，由於活動並未有交通管制，使得交通嚴重回堵引發警方與民眾激烈交鋒，最終警方運用人數優勢，把擋在路中的群眾拖到路邊，並封路才化解這場交鋒。