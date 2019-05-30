中評關注：美國商會憂缺電　重擊蔡政府

台北市美國商會29日公布“2019台灣白皮書”。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月30日電（記者 洪德諭）針對能源政策，蔡英文以2025非核家園為目標，還曾參與廢核大遊行。台北市美國商會29日發布的“2019台灣白皮書”，點出非核家園的能源配比問題，此外還揭露台灣處於低電力備用容量的狀況，對於想趁中美貿易戰之際，吸引台商回流或擴大外資投資的蔡英文政府無疑是一拳重擊。



蔡英文2016大選期間，曾提出2025非核家園目標，縱使2018“以核養綠”公投過關，依法刪除電業法第95條第1項明定：“核能發電設備應於‘中華民國’一百十四年（2025）以前，全部停止運轉。”蔡政府依舊不甩，蔡本人更親自參與4月27日的廢核大遊行，宣示廢核目標。



根據“行政院”所提的能源政策專案報告，蔡英文期盼在2025年實現再生能源占比達20%、天然氣50%，燃煤30%的發電結構，且能穩定供電。



不過，根據台北市美國商會29日發布的“2019台灣白皮書”，該商會能源委員會認為，天然氣發電占比50%若遭遇惡劣天候條件或軍事封鎖時風險過大，而燃煤火力發電占比達27%，所產生的空污可能會增加對附近居民健康安全的威脅，且去年公投結果已明確表達政府應減少燃煤火力發電，至於再生能源，因為不是基載能源，必須搭配大型蓄電設施和智慧電網的發展，但處於不成熟且昂貴的狀態。



台北市美國商會白皮書等於是對台灣缺電危機提出警語！也直接質疑蔡政府的能源政策。



面對中美貿易戰，蔡政府最近積極推動台商返台投資，同時也期盼外商也能加碼投資台灣，蔡英文還把台商回流投資破新台幣2500億當作執政政績。不過對於台灣現在的環境，台北市美國商會點出台灣持續處於低電力備用容量的狀況，在南部地區尤其明顯，過去幾年備用容量曾經降至危險的5%邊緣，對於半導體晶片等高精密產品，數十分之一秒鐘電壓驟降的不穩定供電可能對於產業生產製造及設備資產造成重大損失，點出蔡英文政府招商引資有能源的問題必須解決。

