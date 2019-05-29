林錫耀：柯建銘中執會前致電　賴被說服了

林錫耀在中執會後說明過程。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）在蔡英文強勢主導下，民進黨今天下午中執會以共識決通過2020初選辦法，代表蔡陣營的前“行政院副院長”林錫耀會後透露，“立法院”黨團總召柯建銘在中執會前打電話給賴清德。至於共識決是否代表賴被說服？他說，可以這樣理解，因為要轉彎總是不能太突然，他們還是有表達反對意見，但最後主席裁示共識是通過的，這個他們是同意的。



民進黨29日下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50％納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



賴清德本人迄今並未出面回應，僅有賴陣營代表、中執委、“立委”林俊憲對外說明。



林錫耀談到會中氣氛，一開始大家對黨主席卓榮泰上禮拜就裁示休息前發表的聲明，有好幾個中執委滿有意見，因為某種程度陷中執委於不義，所以希望說應該對上禮拜這樣的發言，對社會有一個交代。不過這部分到最後已經不重要了，因為大家總是有這樣共識的結果，所以不在計較這些。



林錫耀說，林俊憲代表賴清德有表達強烈遺憾，那是發言一個過程，也許是要表達態度，但最重要的就是黨中央新聞稿，相信這樣結論經過溝通，賴清德願意接受這樣結果，這個才是重要。過程也沒有表決，這個不能亂講，共識不經表決通過就是這樣 。



林錫耀也說，會中執委確實有些人對於卓主席上周的發言，有些意見，基隆市長林右昌覺得，陷他們於不義，好像大家都在兒戲。不過為了讓氣氛好一點，也有人打圓場，不再多討論。他也說就是柯建銘出來打圓場。



至於卓榮泰還有沒有離席相逼？林錫耀則說，沒有、沒有，都沒有。



但林俊憲說卓榮泰提到若要表決，他就要離席，林錫耀說，這樣好像有點顛倒，真實過程他覺得滿不錯的，因為柯總召親自再三跟賴院長勸說，相望賴接受。



林錫耀也還原中執會前的會前會，因為他們剛到這個會場，有進去黨主席辦公室，柯總召就在裡面 ，他和賴院長通電話，柯是請賴院長既然手機民調佔比一半沒有爭議，那無黨籍台北市長柯文哲就是會選，為甚麼堅持不納入？



林錫耀說，他們今天都是講一個道理，這對誰有利很難講，所以你堅持不納入柯 大家都看的出來柯要選，加上國民黨也還沒決定人選，既然現在要做判斷，所以最後賴院長也接受。



至於卓榮泰態度，林錫耀也說，卓榮泰、秘書長羅文嘉他們基本態度就是沒有共識不表決，所謂共識就是賴院長這邊，至少賴可以接受，卓才願意主持，卓如果不表決、不主持會議，“就是我們會離開”，因為今天很快就往共識方向處理。