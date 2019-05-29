外交部：要FedEx給合理解釋在情理之中

中評社北京5月29日電／2019年5月29日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



應俄羅斯聯邦總統普京邀請，國家主席習近平將於6月5日至7日對俄羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇。



為了讓中外媒體朋友們更好地了解習近平主席對俄羅斯進行國事訪問和出席聖彼得堡國際經濟論壇有關情況，外交部將於5月30日（星期四）09:00在藍廳舉行中外媒體吹風會，外交部副部長張漢輝將介紹習主席這次出訪的相關情況，並回答記者朋友們的問題。歡迎大家屆時踴躍參加。



問：古巴外長羅德里格斯和王毅國務委員兼外長今天簽署了《中華人民共和國外交部與古巴共和國外交部間2020-2022年政治磋商計劃》。你能否透露更多細節？



答：你說的沒錯。今天上午，國務委員兼外交部長王毅同古巴外長羅德里格斯舉行了會談。會談後，他們還共同會見了記者，介紹了這次會談的相關情況。正如你所說，兩國外長共同簽署了《中華人民共和國外交部與古巴共和國外交部間2020-2022年政治磋商計劃》。中古雙方在各領域保持著非常密切的合作關係，並建立了包括外交領域在內的工作交流機制。



關於今天的會談本身，大家可能也注意到了，中方已經發布了消息。雙方就兩國關係和共同關心的問題進行了深入、充分地溝通。古巴是西半球第一個同新中國建交的國家。60年來，中古兩國始終根據國際關係基本準則、按照《聯合國憲章》的宗旨和原則發展雙邊友好關係，始終相互尊重、相互理解、相互支持。今年是新中國成立70周年，也是古巴革命勝利60周年，明年中古兩國還將迎來建交60周年。正如王毅國務委員所說，中古關係正站在一個新的歷史起點上。



去年古巴領導人迪亞斯-卡內爾主席訪華，習近平主席同他就新時期如何深化中古關係達成重要共識。雙方同意加強戰略溝通，深化各領域務實合作。



此次羅德里格斯外長訪華期間，中古雙方一致同意，推進包括新能源、旅遊、生物制藥等重點領域合作，在“一帶一路”框架下進一步拓展互利合作的領域。



雙方還就當前國際和地區形勢交換了意見，一致認為，應捍衛《聯合國憲章》的宗旨和原則。圍繞共同關心的委內瑞拉局勢，雙方也交換了看法，有很多共同立場。



問：近日美國聯邦快遞公司FedEx在未經華為授權的情況下，擅自將華為從日本寄往中國的兩件包裹寄到了美國。華為公司還表示，FedEx還試圖將另外兩件從越南寄往華為亞洲其他地區辦事處的包裹也轉運到美國。此事引起廣泛關注和社交媒體熱議。很多評論認為FedEx所謂的“失誤”是“精准失誤”，可能是受了美國政府指使。中方對此有何評論？是否擔心美國有關方面通過FedEx竊取華為技術信息？



答：我們注意到有關報道和社交媒體上的評論。我們對企業間的商業行為一般不作評論。但發生這樣的事，華為和公眾希望FedEx給一個合理的解釋，也在情理之中。



我也不知道，把貨物轉運錯地方這樣的事情，對FedEx公司來說是不是經常發生。如果是經常發生，對FedEx這樣的大公司確實不應該；如果不是經常發生，就更需要FedEx解釋清楚為何最近一而再、再而三發生在華為身上了。



問：據報道，選舉結果顯示，馬拉維現任總統穆塔里卡以38.57%選票的優勢再次當選。中方對此有何評論？中方領導人是否將向穆塔里卡總統致賀？



答：中方高興地看到馬拉維大選順利舉行，對穆塔里卡先生再次當選馬拉維總統表示祝賀。我們相信在穆塔里卡總統的領導下，馬拉維將取得更大發展成就。



穆塔里卡總統高度重視發展對華關係，多次表示要進一步深化同中國在各領域合作，去年來華出席中非合作論壇北京峰會。中方高度重視發展同馬拉維的關係，願同馬拉維方面一道，以落實中非合作論壇北京峰會成果和兩國元首重要共識為契機，全面深化兩國各領域交流與合作，更好地造福兩國和兩國人民。



問：昨天，中國發改委有關負責人就稀土問題表示，如果有誰想利用我們出口的稀土所製造的產品反用於打壓中國發展，中國人民都會不高興的。該表態也出現在了新華社這樣的媒體上，這是否意味著中方對於是否用稀土作為反制美方的措施有了新的考慮？



答：發改委是中國政府的一個部門，發改委負責人的表態，當然是權威的聲音。



問：孔鉉佑被任命為中國駐日本大使，那麼，中方是否已任命新的中國政府朝鮮半島事務特別代表？



答：中方在半島問題上一直積極發揮著建設性作用，我們也願繼續積極發揮作用。



至於你關心我們是不是會有新的朝鮮半島事務特別代表，如有消息，我們會及時公布。



問：剛才你提到古巴外長羅德里格斯和王毅國務委員兼外長討論了委內瑞拉局勢。雙方是否就針對委局勢採取共同行動、向委領導人提供支持等方面達成了共識？你能否透露更多細節？



答：王毅國務委員同羅德里格斯外長就委內瑞拉問題深入交換了意見，雙方達成了重要共識，我可以在這兒跟你分享一下。



雙方一致認為，委內瑞拉問題只能由委內瑞拉朝野通過協商對話，以和平方式自主解決。這不僅符合委內瑞拉全體人民的利益，也是在捍衛不干涉內政這一國際關係基本準則。中古兩國將與地區國家和國際社會加強溝通，繼續為解決委內瑞拉問題發揮建設性作用。



問：據報道，美國財政部再次稱中國等一些國家可能涉嫌操縱匯率。你對此有何評論？



答：我們注意到了美方發布的有關報告，報告中關於中國沒有操縱匯率的結論符合基本常識與國際社會的共識。希望美國能夠尊重客觀事實，尊重市場規律，不要把匯率問題政治化。同時，我們多次建議美方按照有關多邊國際規則辦事，不要對他國匯率進行單邊評估。一國是不是操縱匯率不是美國定的，有關多邊國際機構對於各國匯率一直有權威的評估。



就中方而言，我們將堅定不移地深化匯率市場化改革，繼續完善以市場供求為基礎、參與一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



問：明天是印度總理莫迪的就職儀式，請問誰會代表中方出席？



答：中國領導人已經向莫迪總理髮去了賀電。我們在這兒也對莫迪先生再次當選總理表示了祝賀。



至於你關心的，印度記者前兩天也問過的，誰將作為中方特使出席莫迪總理的就職儀式，有消息我們會及時公布。