曲兆祥語中評：蔡英文對柯文哲是雙面刃

曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥接受中評社專訪時表示，民進黨最後若是蔡英文出線，相較前“行政院長”賴清德，對無黨籍台北市長柯文哲比較有利，不過也會是把雙面刃。當蔡形勢較不好，支持者可能會游離轉向柯，但若是柯形勢不好，就會反過來。他認為，目前檯面上2020的人選都未定，一切都是動態的，民調無法展現出真正的支持度，只能是“參考用”。



1956年生的曲兆祥，曾任記者、中國文化大學政治學系副教授、中國文化大學行政管理學系主任、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”、“考試院”特考“典“試委”員”等，2001年加入親民黨至今，並在2014年加入柯市府公務人員訓練處處長，直到2018年。擅長比較政治、西洋政治思想、政黨與選舉、中國大陸政治研究、兩岸關係。



曲兆祥接受中評社訪問時表示，柯文哲把宣布2020要不要參選的時間延到8月，很明顯是因為中國國民黨的人選7月底才會出來，而民進黨在正常狀況下人選應該也會出來，這時候柯就會比較好決定要不要參選。目前藍綠陣營內部競爭都非常厲害，柯還是老神在在，是因為柯在戰略的機動性上彈性比兩大黨要靈活得多。



曲兆祥話鋒一轉說，但柯文哲也會面臨一個問題，時間越往後拖，要參選2020而需要的公民連署28萬份，作業時間壓力會非常緊、非常大。就過去的經驗來看，公民連署作業時間約2.5至3個月，雖然以柯的網路支持者眾多來看，透過網路號召連署的作業應該不成問題，他個人也樂觀看待，但的確還是一項壓力。



至於藍綠陣營推什麼樣的人選對柯文哲比較有利？曲兆祥分析，就國民黨而言，若對手是高雄市長韓國瑜，柯文哲相對較為不利。民進黨若是由蔡英文出線，對柯是一把雙面刃，因為蔡英文與賴清德的支持者屬性並不相同，蔡的支持者有可能游離，但賴的支持者非常討厭柯文哲，頂多是不出來投票，並不會投給柯。



為何蔡英文對柯文哲是雙面刃？曲兆祥表示，主要是蔡、柯之間可能出現棄保，當蔡支持率相對很低時，蔡支持者就會游離到柯這邊，相反來說，若柯聲勢不好，柯的支持者也會游離去支持蔡，



至於怎麼看現在柯文哲的民調聲勢，為何一下子領先藍綠、一下子敬陪末座？曲兆祥說，當檯面上的人選都還不確定，柯是不是要參選也未定，一切都處在變動狀態下，民調結果只能是“參考用”，不能當作絕對的真理。他十分不解，政黨提名怎麼會以全民調作為唯一工具，必須要待各陣營人選都確定後，民調才會開始慢慢地準確展現出候選人真正的實力。



至於柯文哲把空軍轉成陸軍的動作，曲兆祥向中評社指出，這是柯文哲要打選戰勢必要做的動作，近日柯到外縣市，都有柯粉在一旁，這種運作對柯來說是很正常的，而柯也只有這條路可走，一般來說要組織陸軍是非常花錢的，國、民兩黨組織經費就非常驚人，絕不是柯的經濟能夠負擔得起，所以柯一定得用柯粉義勇軍。