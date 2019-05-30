溫建華：傅崐萁串連挺韓　開始動起來了

台中市政府市政顧問、前台中市議員溫建華。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月30日電（記者 林谷隆）針對中國國民黨2020初選，台中市政府市政顧問、前台中市議員溫建華接受中評社訪問表示，攻擊韓國瑜是不分藍綠，最近很多無黨籍挺藍人士，在前花蓮縣長傅崐萁串連下，開始動了起來，我們的目標是要讓蔡英文下台，也要打破國民黨的權貴政治，所以一定要投韓國瑜，改變台灣藍綠惡鬥，掃除不公不義的事情。



溫建華，1956年出生，魯凱族人，暨南大學社會工作學分班畢業，曾任兩屆台中市議員、台中市原住民服務協會理事長、中華職棒專業裁判。



溫建華29日受邀出席台中市原住民族部落大學開學典禮，會後接受中評社訪問。



溫建華表示，他非常看好韓國瑜可以在2020大選脫穎而出，因為韓是基層出身，過去求學時，白天在報社上夜班，晚上在學校上課，半工半讀，非常了解基層與年輕的處境。韓也說如果他當選總統，未來會留在高雄辦公，這更是展現承擔與承諾，不像其他的政治人物扭扭捏捏。



對於韓國瑜的聲勢有下滑的趨勢，溫建華認為，現在攻擊韓是不分藍綠，利用各種理由來打擊韓國瑜，連喝一杯酒都在攻擊，連跟女孩子講話也要攻擊，這就是因為他們心中明白韓流會延續到2020。



溫建華強調，我們是明白人，不會被這些忌妒、眼紅的藍綠人士帶風向影響，但是一般社會大眾不知道，很容易被輿論騙了。所以韓粉為了幫韓國瑜拉抬氣勢，趕在國民黨初選前，在6月1日及6月22日分別在台北府前凱達格蘭大道與台中市區舉辦挺韓大會師。



如何看待國民黨內的卡韓勢力？從政20多年的溫建華告訴中評社，藍綠對峙相當是正常，最糟糕就是國民黨喜歡黨內廝殺。他們看沒有辦法，最後趁著韓國瑜訪美，在台灣就拱郭台銘參選。韓國瑜支持者就是看到國民黨內的動作不斷，才會急著6月1日在台北凱道、6月22日在台中舉辦挺韓大會師。如果台北那一場有超過八萬，台中這一場有超過五萬，等同就是爆場，到時候就能拉抬韓國瑜的氣勢。



根據台灣媒體報道，前花蓮縣長傅崐萁最近密會串連農漁會、水利會與藍營本土派要角，希望他們能表態力挺韓國瑜代表國民黨參選2020大選，反對郭台銘，因為郭的背後站的就是馬英九，是否真的有此事？



溫建華回答，我們是明白人，藍營內部確實有這股氛圍，不但看得到，傅崐萁在串連，也聽得到基層的不滿，所以我們堅持非韓不投。郭台銘怎麼可能會完全放棄鴻海帝國，所以他如果當選，也只是兼差，這樣對台灣人民不好，對“國家”也不好。

