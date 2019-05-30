姜松茂：非典型政治人物執政大好大壞

姜松茂。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月30日電（記者 黃文杰）中國國民黨終身黨員、朱立倫擔任桃園縣長期間曾任其機要秘書的姜松茂接受中評社採訪表示，國民黨高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘，初選民調領先，確實都是黨內優秀人才，但非典型政治人物帶領台灣，不是“大好”就是“大壞”。前主席朱立倫會給台灣穩健安定未來，是民進黨最怕的對手，因為歷次選舉，“早被徹底檢驗”。



姜松茂，黨齡超過50年，在國民黨朱立倫擔任桃園縣長期間擔任過工策會總幹事、縣府建設局長、縣長機要秘書，也曾任苗栗縣政府工商發展處處長，目前退休。因為藍綠關係不錯，替民進黨前“立委”彭添富的兒子彭俊豪輔選桃園市議員，連任兩屆。



國民黨2020初選，姜松茂力挺“老長官”朱立倫，朱在5月10日到苗栗趴趴走，到處可以看到姜的身影。他熟識苗栗不少工商界有力人士，陪同並幫忙引薦，在苗栗匯聚一股挺朱力量。



對於高雄市長韓國瑜，姜松茂坦言，自己曾是“韓粉”，尤其韓最早投入國民黨主席選舉，跟吳敦義等人一同競爭，當時韓人單勢薄，沒人看好，但是多場演講，深深感動不少人，“非常時期就需要這樣人才”，當時黨主席選舉，姜還主動幫韓拉票，接著掀起一股“韓流”，點燃藍軍熱情希望，替藍軍拿下高雄市長寶座，肯定韓是國民黨資產。



姜松茂表示，韓國瑜當選高雄市長，近期在高雄市議會表現，鏡頭前，不論表現好壞，毫無遮掩，完全攤在陽光下，讓外界看到地方首長表現，姑且不論是否刻意“黑韓”，他以自己過去擔任局處首長，接受議會質詢，是否用心在市政？答詢就看出來，“這部分朱立倫絕對贏過韓國瑜”，朱行政經歷完整，桃園與新北加起來16年，無人可比。



被問到，朱立倫民調一直拉不起來，怎麼辦？



姜松茂認為，朱立倫原本最有資格代表國民黨參選2020，無奈是最先表態，最先被黨中央“卡朱”，又沒想到韓國瑜也要選2020，加上郭台銘也冒出來，韓郭兩人，算是非典型的政治人物，對於選民是新鮮，相對於傳統政治歷練培養出來的朱立倫，很快被“邊緣化”，這是不爭的事實。



他告訴中評社，朱立倫被歸類為傳統政治人物，對於選民來說，不能說不討喜，畢竟可以帶來穩健安定的未來，相對於郭台銘與韓國瑜，屬於非典型政治人物，非典型有非典型的優點，但也有風險存在，這樣的人才來帶領台灣，不是“大好”就是“大壞”，好比拼經濟，可以給人瞬間“發大財”，但是“暴漲”之後，可能“暴跌”。



姜松茂說，這就要問問選民，面對這樣強烈高低起伏，可以接受嗎？還是選一位政治人物，可以許大家穩健安定的生活，確保長治久安，這個人就是朱立倫。



他表示，在基層跑替朱立倫拉票，很多人還是看好朱，認為有“天命”，這不是隨口說說，回顧國民黨歷史，國民黨前主席連戰不論學識、家世、財力以及行政經驗，無人可敵，老天還給連戰兩次機會，還是無緣當選“總統”，這就是有“命格”，卻沒有這個“天命”，但是朱立倫絕對不是。