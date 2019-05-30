穩妥把握建設現代化經濟體系的七個重要關係

中評社北京5月30日電／經濟日報發表中國社會科學院程恩富文章稱，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和中國發展的戰略目標。現代化經濟體系，是由社會經濟活動各個環節、各個層面、各個領域的相互關係和內在聯繫構成的一個有機整體。更好建設現代化經濟體系，需正確認識和把握其諸多核心子系統中的一系列重要關係。



文章稱，改革開放40多年來，我國經濟實現了高速度增長，為國家實力的提升和人民生活的改善奠定了堅實的物質基礎。在取得巨大成就的同時，我們也遇到了不少新情況和新問題，要突破這些影響經濟可持續發展的障礙，必然要求整個國民經濟加快轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力。建設現代化經濟體系正是我們跨越重要關口、實現高質量發展的迫切要求。



現代化經濟體系，是由社會經濟活動各個環節、各個層面、各個領域的相互關係和內在聯繫構成的一個有機整體。更好建設現代化經濟體系、推動高質量發展，需根據經濟體系的內在結構性特點，正確認識和穩妥把握其核心子系統中的一系列重要關係。



完善經濟調節體系要把握好政府與市場的關係



市場主要依靠價值規律的自發作用來調節資源在社會生產各個環節和國民經濟各領域的配置，實現市場主體的短期利益和局部利益。因此，就一般資源的短期配置和局部配置，市場能夠有效發揮良性配置作用。可是，由於市場調節具有調節目標偏差、調節速度緩慢、調節成本昂貴、調節程度有限等功能上的“短板”，在一些重要和特殊資源的長期配置與全局配置上，市場的良性作用往往失靈。但在這些領域，政府可以通過對重要經濟資源的主動規劃配置來實現長遠利益和整體利益，從而在事先、事中或事後能及時矯正市場失靈帶來的負面影響。



把握好這一關係，就要使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，形成功能良性互補、效應協同的經濟調節體系。對一般資源的短期調節和局部調節，要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，政府則通過簡政放權等激發各類市場主體的活力。在市場調節失靈的領域，需更好發揮政府作用，參與配置公共產品等特殊資源，並主動規劃和引導資源的長期配置。比如，教育資源、衛生資源、文化資源、城鎮住房資源等非一般物質資源的配置，以及財富和收入的再分配等。



完善產業體系要把握好自主創新與技術引進、實體經濟與金融的關係



持續突破經濟發展的動力瓶頸，需把握好自主創新與技術引進的關係。一個產業自主創新的程度越高，其引進外來技術的質量和能力就越高。但也要看到，如果發展中國家在新興產業發展的最初階段，過度依賴技術引進，那麼這些產業就有可能失去通過提升自主創新能力獲得發展的機會。對此，要堅持以自主創新為主導、技術引進為補充的產業發展道路，系統提升各產業關鍵核心技術的自主創新能力。其中，農業要在現代種業培育、農業生產裝備應用、農業技術服務和農民科技素質提升等方面發力，系統提高農業的生產能力與生產質量；工業要緊緊圍繞重大科技創新，努力突破和掌握核心技術，從創新平台建設、創新人才培養、創新激勵強化、創新成果轉化等方面，系統推進工業生產的綠色化、高端化、信息化和服務化；服務業要重視對最新科技的應用，不斷改進服務質量、提升服務能力。



持續突破經濟發展的結構瓶頸，需把握好實體經濟與金融的關係。金融發展與實體經濟發展相適應時，金融能為實體經濟提供數量充足、結構合理和安全高效的資金支持，實體經濟發展也能為金融更好發展提供資金源泉和防範風險等基礎性支撐。處理好這一關係，就要堅持金融服務實體經濟，推動實體經濟與金融的良性互動。金融要不斷提高服務實體經濟的科學性、精准性和系統性，為實體經濟現代化提供強有力的資金支持，同時也要以防範化解各種金融失序和金融風險為底線，進一步推進金融監管體系的現代化。



完善市場體系要把握好競爭與壟斷的關係



在現代市場競爭中，有效競爭集中體現在競爭規則的公平性上。一方面，全球化的現代競爭導致企業的生產集中與資本集中比以往速度更快、涉及領域更廣、集中程度更高，容易形成更大規模的壟斷。另一方面，由於現代市場競爭的主導力量是具有規模壟斷性質的企業，市場競爭的激烈程度也比以往更大，更加需要推動競爭規則公平條件下的有效競爭。同時也要注意，部分形成規模壟斷的企業為攫取壟斷利潤而濫用壟斷地位的行為時有發生，會損害和削弱市場的有效競爭。



把握好這一關係，需堅持和維護市場競爭規則的公平性，全面推動統一開放、競爭有序的市場體系建設。要完善市場監管體制，實現各類市場主體在市場准入負面清單以外的領域實現公平有序競爭，維護包括具有規模壟斷性質企業在內的各類競爭主體的合法權益。同時積極推進反不正當競爭與反壟斷的立法和司法實踐，對妨礙有效競爭、攫取壟斷利潤的各類壟斷行為進行科學、精准、高效的禁止和限制。



完善收入分配體系要把握好按勞分配原則和多種分配方式的關係



按勞分配原則，將勞動者在生產經營中的勞動量作為分配的基本依據。一方面能夠較充分地反映勞動者在生產經營中的勞動差別，實現分配促進勞動者積極性的短期效率；另一方面能夠保持勞動者報酬在初次分配中的較大份額，實現分配的長期效率。與此同時，我們也要將技術、信息和知識等要素同樣作為收益分配的基本依據。



把握好這一關係，要堅持和完善按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配制度，實現分配中公平與效率的和諧統一。要堅持按勞分配原則、完善按生產要素分配的體制機制，同時發揮政府作用，著力完善為經濟發展托底的社會公平保障體系，通過稅收等制度調節過高的收入和財富，完善社會保障制度和轉移支付制度，提高低收入群體的收入。緊緊圍繞體現效率、促進公平的分配體系建設，推進財富與收入的合理分配，為全體人民邁向共同富裕奠定堅實基礎。



完善城鄉區域發展體系要把握好協同發展與各自發展的關係



城鄉區域的各自發展與整體協同發展具有內在一致性。協同發展能夠發揮城鄉區域的整體優勢與協同效應，使各區域也獲得較好的發展；各區域實現自身更好發展，城鄉區域的整體優勢與協同效應才能達到較高水平。但若各區域片面追求自身發展，則會導致生態環境破壞、資源過度開發、經濟空間布局不合理等一系列問題，使城鄉區域的整體優勢與協同效應難以發揮。



把握好這一關係，就要在科學的頂層設計與系統的統籌規劃下，積極推進城鄉區域各子系統的良性互動與融合發展。在區域層面，可從全局角度統籌協調各區域的經濟發展戰略，在區域間基礎設施網絡體系的構建、經濟管理制度的銜接、生態環境的協同保護以及區域對外開放戰略的統籌等方面發力；在城鄉層面，要以更好實施鄉村振興戰略來推進城鄉融合發展，推動城鄉現代基礎設施網絡體系的互聯互通與一體化，消除城鄉義務教育、醫療、養老等基本公共服務的較大差別，不斷健全城鄉融合發展的體制機制和政策體系。



完善綠色發展體系要把握好經濟發展中的人與自然的關係



在一定生產力條件下，人類的經濟活動受到自然界的限制。人類經濟活動所能獲得的自然資源、自然界對人類經濟活動的生態承載力，在一定時期、一定地理區域內都較為有限，若在較短時期內對自然資源過度開發，或是片面追求微觀主體的經濟利益，超過了自然界的生態承載力，必然會損害生態環境的恢復力與穩定性，經濟發展也難以持續。



把握好這一關係，就要堅持綠色發展理念，在經濟發展中始終遵循自然規律、人口規律和經濟規律，系統推進人與自然的和諧共生，實現人口、資源和環境的良性循環和永續發展。要在全社會範圍內牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念；要系統促進綠色科技創新，並將最新成果應用於綠色生產、綠色消費、生態治理、生態監測等各個環節，構建綠色技術創新體系；要建立健全綠色發展制度體系，不斷完善推動綠色發展的法律法規、政府績效考核制度等。



完善全面開放體系要把握好擴大開放與經濟安全、人民福利之間的關係



一個經濟體擴大開放要符合自身經濟安全保障和人民福利提升的客觀要求。符合發展實際的開放，能夠提高自身經濟體系的創新力和競爭力，增強保障經濟安全的能力，提升人民福利；經濟安全保障和人民福利提升，也能夠提高開放的質量與可持續性。若開放不符合發展實際的客觀要求，則開放的程度越大、範圍越廣，經濟體自身的經濟風險就越高。



把握好這一關係，就要在擴大開放的同時注重提升自身經濟安全系數，積極提高人民福利。實體經濟要全面實施創新驅動發展戰略，以加強自主創新能力推動開放合作；金融要在保障金融安全的前提下提高金融體系的控制力和國際競爭力。在國際經濟治理方面，也需堅持共商共建共享的全球治理觀，積極參與修訂和制定公正公平、包容有序的國際經濟規則。

