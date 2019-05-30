加快金融業對外開放步伐 讓國際金融資本能進也能留

中評社北京5月30日電／證券日報發表評論員袁元文章提出，近來，隨著中美貿易摩擦的加劇，國內外金融人士都在密切地關注著一件大事，那就是在當下的背景下，中國的對外開放尤其是至為重要的金融業對外開放還會不會持續下去？



文章認為，伴隨著5月份以來宣布的一系列國內金融業對外開放措施，以及日前一場論壇的召開，金融業開放的一系列疑問得到了完美的答案。



在5月25日召開的2019清華五道口全球金融論壇上，銀保監會主席郭樹清委派他人代念了其親自準備的發言稿，就中美貿易摩擦、人民幣匯率、金融對外開放等諸多國內外金融業人士極為關注的熱點話題進行了闡述。



郭樹清主席在發言中明確表示，金融業開放是大勢所趨，不會停頓，更不會倒退。為更好的服務實體經濟和人民生活的需求，金融業必須進一步擴大對外開放。



數據顯示，2018年中國進口和出口已占全球10.8%和12.8%，全球超過一半的國家將中國視為最大貿易夥伴，中國已經超越美國成為世界最大貿易國。在中國成為全球最大貿易國的道路上，國際金融資本在外匯結算等諸多方面給予了巨大的支持，中國金融業也從中學到了很多的知識和實踐經驗。不誇張地說，無論是具有高性價比的中國製造商品遠銷全球，還是國人日常生活所需的能源、原材料、糧食水果等等，都是在中國金融業與國際金融資本的鼎力合作之下共同完成的。



坦率地講，與國際金融資本相比，中國的金融業還有很大的進步空間。只有繼續加大國內金融業的對外開放力度，把國際金融資本引入中國市場，中國的金融業才能夠從國際金融資本的運作實踐中學到更多。



正因如此，2018年，我國宣布了15條銀行業、保險業對外開放措施，今年5月份，又宣布了國內金融業12條新的對外開放的措施，目前正陸續落地實施。



不光如此，未來中國金融業對外開放的空間還很大。就拿投資者十分關注的滬深股市而言，目前外資資本佔中國A股市場市值的比重只有2%。如果國際金融資本投資中國股市的比重能夠占到中國A股市場市值的5%，不僅能為中國股市帶來巨大的資金增量，也能改變目前以散戶為主的交易者結構，從而降低市場波動的幅度。



此外，目前國際金融資本佔中國債券市場的比重也只有2.9%，外資銀行資產占國內全部商業銀行的比重為1.6%，外資保險公司占國內保險市場的比重為5.8%，這些數據與國際金融資本對於中國金融市場的渴望是極不相稱的，這也意味著國內金融業的對外開放還有很大提升的空間。



為此，郭樹清主席在發言中熱烈歡迎那些擁有良好市場聲譽和信用記錄，在風險管控、信用評級、消費金融、養老保險、健康保險等方面具有特色和專長的外資機構進入中國，豐富市場主體，創新金融產品，激發市場活力。



加快金融業對外開放步伐，培育良好的金融市場生態，讓國際金融資本能進也能留，實在是“兩利”之選。