中評關注：蔡最後一定會接受民調結果嗎？

中執會前舉行會前會，傳出透過柯建銘打電話給賴清德，才說服賴同意挺英中執委的提案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月30日電（記者 黃筱筠）民進黨改變2020初選遊戲規則，在跨派系、挺英中執委合力通過蔡陣營主導的初選方案後，初選討論算是暫告一段落，以現階段來說至少確定蔡英文會參加初選。但黨主席卓榮泰22日中執會演出一場延長賽，挺賴陣營以為卓會堅持下去，但29日中執會卻不到2小時就有共識決。賴陣營代表、唯一挺賴中執委林俊憲，在多數意見下，連表決的機會都沒有，便看著蔡陣營想要的初選辦法直接通過。



民進黨29日下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50％納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



民進黨中執會一開始一樣由中執委王定宇提出程序問題希望要直播，但黨主席卓榮泰則希望不要直播，否決王的建議，也讓中執會順利的召開下去，最後共識決通過挺英中執委的提案。



蔡英文陣營的林錫耀會後受訪還原29日的流程，中執會前，陳菊、柯建銘等人都進到黨主席辦公室，並且由柯打電話給賴清德，說服他接受市話與手機民調都各佔一半，並且除了韓國瑜外，也納入柯文哲為對比民調對象。



自從蔡英文與賴清德在28日下午進行初選以來的第二度會面後，到目前為止，賴清德本人並沒有針對初選規則的變動結果，親自出來說明，今天賴更沒有行程。賴上周中執會親自出席，但本周中執會結果出來後，卻沒有聲音，與上周相比賴行徑確實有點特別。



但賴清德應也覺得中執會目前結構下，只能接受這個結果。畢竟表決下去，只有一票挺賴(林俊憲)，賴也知道會輸。從28日下午賴蔡兩人在陽明山友人家中會面後，雙方低調不對內容多談，接著中執會也在2小時內，共識決通過蔡陣營方案的初選辦法提案，賴似乎知道自己針對黨內初選辦法的更改，只能節節敗退。



距離6月10日至14日舉行民調，只剩下大約兩週時間，蔡賴陣營若真的競爭初選，那勢必還是會有交鋒。挺賴的台灣民意基金會董事長游盈隆在中執會後，意有所指說中執會結果至少確定有初選，但蔡英文最後會接受初選民調結果嗎？現在沒有人能夠確定。



依照游盈隆的說法，也就是現在一切都按照蔡陣營希望的民調方式進行初選，但最後如果初選結果是賴贏過蔡，想必蔡陣營應該還是會有其他方式，確保她能在2020獲得提名。