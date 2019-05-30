封鎖華為其實是孤立美國自身

中評社北京5月30日電／美國毫無根據地封鎖華為已經成為美國反全球化的標誌性事件。21世紀經濟報道發表社論指出，特朗普政府的做法看上去是在封鎖華為並孤立中國，事實上，這是在消解美國的全球化遺產，削弱美國的全球優勢。



集成電路是全球化程度最高的產業，沒有任何一個國家能夠擁有全產業鏈，集成電路產業的發展和繁榮是1990年代以來全球化進程加速的結果。美國的半導體與操作系統、中國製造、遍布東亞各國的零部件供應商，最終以一種最高效的方式逐漸形成了當前全球合作的格局。



在這個產業格局中，處於上游的美國公司負責提供核心技術並賺取最高利潤以維護研發能力，日本、韓國以及中國台灣等企業則提供零部件，最終在中國大陸組裝，賺取加工費以及就業。在中國進入這個產業鏈之前，手機、電腦等信息電子產品因為過高的價格而無法大眾化，在很大程度上，中國幫助美國跨國公司拓展了全球市場。



現在，美國禁止美國企業為華為提供核心半導體與操作系統，用行政手段打亂了二十年來形成的國際分工體系，本質上是摧毀美國在行業食物鏈中的主導且壟斷的地位。雖然在短期內會對中國企業形成衝擊，但如果真要實現兩國科技產業脫鈎的話，美國的優勢將大幅削弱，而這正好給了中國企業崛起的機會。



文章認為，這裡面包含三層意義。首先，當美國政府將自己在產業鏈中的壟斷優勢視為政治武器的話，那麼，世界作出的唯一反應就是要盡快打破美國的壟斷，以免受制於美國。美國公司必將遭受全球性挑戰，而不僅僅是中國。



其次，美國與中國科技脫鈎等於美國公司脫離中國市場，包括零部件以及電子消費品。美國公司產業鏈去中國化將增加成本，中國在盡快完善產業鏈後，有巨大的成本優勢在全球市場與美國公司競爭。由於恰逢5G時代前夜，中美在新一代技術革命面前處於同一個起跑線上。這給中國企業巨大的市場優勢與技術信心，中國巨大的應用市場為技術進化提供機會，而美國將喪失這樣的環境。



其三，如果美國考慮搞兩個體系兩種標準，並且推動技術冷戰，那麼損害的依舊是美國。因為中國堅持全球化，並為歐洲、韓日等企業提供巨大的商業機會，美國長臂管轄損害歐洲、韓日公司在全球的利益，也會加速去美國化進程，歐盟不可能與美國構成獨立體系，畢竟，信息產業領域中國市場更大。



因此，據環球網報道，日前微軟、通用電氣等公司警告美國政府稱，美國的出口管制措施可能會阻礙它們在利潤豐厚的市場上展開競爭，同時削弱美國的創新能力，因為出口管制涉及的技術被視為提高競爭力的關鍵。微軟還表示，美國政府的做法會使美國孤立於國際研究合作之外，並“可能損害美國的利益”。



進一步動搖美國全球主導地位的是，美國企業為主的SD聯盟、WiFi聯盟、藍牙聯盟、國際固態技術協會（JEDEC）等國際企業組織，也服從於美國的政治要求取消華為的會員資格。美國政府對企業行為的干涉將大幅削弱這些組織的行業權威性，並讓全球對它們喪失信任。



正如華為所做的回應，標準組織、開源社區、產業聯盟之所以能發揮如此巨大的作用，根本原因在於其所有活動都遵循透明、公開、公平、無歧視等原則，並符合反壟斷法的要求。這些標準和產業組織的政治化行為會動搖組織的生存基礎，給組織自身及其成員帶來涉嫌違反反壟斷法的風險，也會造成標準的碎片化，無法構建全球信息與通信行業統一的開放標準，加大產業鏈各環節的成本和風險。



冷戰結束後，美國為全球化提供了市場、技術以及一系列規則和組織，與各國為了共同目標形成了彼此互信，創造了基於規則的全球化秩序。當前美國為了國家利益，利用美國在全球化體系中的權力優勢，打擊諸多貿易夥伴，並退出一系列國際組織。美國不擇手段打擊一家企業，傳遞出美國蔑視規則，破壞全球化秩序的強烈信息，從而讓全世界喪失對美國的信任，而這種信任是美國過去幾十年巨大付出後所積累的寶貴財富。



文章最後表示，雖然華為遇到一些暫時困難，但美國損失了本國科技與產業的未來以及全球信用。因此，我們不用擔心遭受孤立，中國繼續堅持全球化之路，積極擴大開放，推動全球合作，美國封鎖華為激發出的中國創新能力，與中國的製造優勢、市場優勢結合起來，將會為中國的發展提供更強大的動力。



