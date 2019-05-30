中國製造業轉型升級的整體格局

中評社北京5月30日電／經濟參考報發表中國社科院研究員張斌文章稱，每當中國面臨重大外部環境變化的時候，對製造業發展的期望便會更加迫切。在十字路口做出選擇之前，要認清現狀，回顧製造業發展歷程中的沉痛教訓和成功經驗，要遵循發展規律，才能科學決策，引領中國製造業走向更美好的明天。



首先要明確的問題是中國製造業發展狀況如何。通過製造業轉型升級的證據鏈，能夠對製造業轉型升級情況形成相對客觀和完整的判斷。製造業轉型升級，必然會涉及到投入，生產和產品三個環節，這三個環節構成了觀測製造業轉型升級的證據鏈。



投入環節：研發投入和專利



中國研發投入在GDP中的占比已經超過許多發達國家水平，遠高於發展中國家。研究發現，中國的研發支出占GDP比重在1991年時僅為0.7%，遠低於世界平均水平；到了2010年中的研發投入強度已經高於經濟合作與發展組織國家的中位數，2012年則一舉超過OECD國家的研發強度均值1.9%。2017年中國的研發投入強度已經達到2.11%，高於許多發達國家水平。除了全社會的總體研發情況，單獨看製造業內部的研發投入也是增長十分迅猛。製造業細分的31個子行業在2006至2016年間製造業行業R&D人員投入和經費增速分別達到年均16.0%和26.4%，遠遠高出了這個期間的製造業增加值增速和GDP增速。



專利數量和質量快速提升。研發投入是創新的必要條件，而專利則可視為創新活動的成果檢驗。中國國家知識產權局公布的數據顯示，中國的專利申請數從1995年的8萬件增長至2017年的350多萬件，年均增速接近19%。從專利構成來看，專利可分為三大類：發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。其中發明專利被視為技術含金量最高的一類專利，其在所有授權專利中的占比已經從1995年時的8%增長至2017年的19%，表明中國的專利申請增長不僅有“量”還有“質”。從專利來源來看，2004年我國授權給國外的專利占全部授權專利比例超過20%，而在2017年末已經降至6%左右，表明來自國內的自主創新力量正在發揮越來越重要的作用。



生產環節：中間品使用、集中度和高新企業數量



中間投入品在產出中的占比增加是分工更趨專業化和效率提升的重要標誌。



專業化分工進一步提升。根據投入產出表可以算出製造業分行業的中間投入品在該行業產出中的占比。結果顯示，各細分行業的中間品投入在產出中的占比均有不同程度提升。即便在工業化增加值份額持續下降過程中，工業部門中間品投入占比不斷提高的勢頭也未曾改變，表明工業部門的專業程度還在不斷加深。加總的製造業中間投入品在總產出的占比從2004年的0.735上升到2014年的0.783。



低效企業淘汰出局，行業集中度上升。市場競爭意味著“適者生存，優勝劣汰”。企業進入、退出和行業集中度上升的同時行業資源配置效率也得以優化。中國工業部門行業格局面臨“大洗牌”。相較於2010年，2016年一級行業中極高寡占型行業數由6個提高到9個，低集中寡占型行業數由10個上升至15個。相反，競爭型行業數量由 12個銳減到 5 個，低集中度行業數量銳減。采掘、紡織、通用設備製造等行業出現了大批企業退出的現象。



高新企業數量有更快增長。高新技術企業是創新活動的重要載體。2012年以後，儘管中國經濟增速放慢，儘管工業增加值大幅放慢，但是高新技術企業數量增速進一步提高。1997-2007年期間，高新技術企業數量年均增速14.7%，2012至2017年則達到了22.3%。信息傳播、計算機服務和軟件業，科學研究、技術和地質勘探業位列增長最快的行業當中。



產品環節：出口產品複雜度、出口增加值率



從中國出口產品情況來看，中國的製造業水平遠遠超出了當前收入階段對應的國際平均水平。出口是反映國家製造業能力和國際競爭力的一面鏡子。以出口數據考察製造業生產能力有多種指標可供參考，比如：出口複雜度、高新產品出口占比等。根據計算，若以出口複雜度來看，中國出口對應的收入水平從2000年時的14643美元提高到了2014年時對應的24014美元。



出口附加值率持續提升。我們基於生產價值鏈和出口附加值率的計算發現，中國的出口附加值率不斷提高，從2000年的69%提升至2014年的84%，其中加工貿易和一般貿易的出口附加值率分別從56%和85%增長至78%和89%，增幅分別為22和4個百分點。通過對出口附加值率的分析發現，對出口附加值率提高貢獻最大的是行業內效應，而不是行業間效應。這表明中國製造業企業的技術升級路線更多選擇進口中間品的替代，而不是出口新的產品。



通過以上對製造業轉型升級證據鏈的考察，可見中國製造業轉型升級的整體格局良好。不需要在政策上做大手術。



歷史和國際經驗表明，高質量的製造業發展不能脫離發展階段拔苗助長，不能脫離開放環境，不能脫離市場經濟環境，也不能脫離政府提供的基礎設施建設和友好發展環境。遵循上述的發展規律，中國製造業發展才能取得今天的成績。中國需要繼續保持開放的市場經濟環境，需要進一步完善基礎設施建設和友好發展環境。



政府在推動製造業高質量發展中的政策定位，重在彌補市場失靈。在市場難以發揮作用的領域，才需要政府的支持。加快為土地流轉、勞動和資本等要素流動創造更好的便利條件、維護公平競爭的市場環境、完善基礎設施和服務、改進對基礎科學的投入和管理機制等工作是政府引領製造業高質量發展工作的重點內容。

