老撾公布水電站潰壩事故原因

中評社香港5月29日電／新華社據老撾《萬象時報》29日報道，根據一個由三名國際專家組成的獨立專家組提交的報告，去年7月老撾南部阿速坡省在建的桑片-桑南內水電站副壩潰壩事故並非一起不可抗力事件。



據報道，桑片-桑南內水電站潰壩事故國家調查委員會副主席辛佩28日在新聞發布會上說，為了保證調查結果縝密可信、公正透明，國家調查委員會授權三名分別來自瑞士、摩洛哥和加拿大的國際專家組成獨立專家組，對事故進行獨立調查。這三名專家分別是大壩科技專業組織國際大壩委員會的榮譽主席、前副主席和現任副主席。同時，老撾政府還邀請外國觀察員監督調查進程。



獨立專家組於3月20日向老撾國家調查委員會提交了報告。報告認為，潰壩不能認為是不可抗力導致的，由於該副壩基礎存在高滲透性、易被侵蝕，當水庫蓄水水位上升時，壩的穩定性就無法保證，最終導致副壩崩裂，造成災難性、不可控的洪水下洩。獨立專家組認為，潰壩事故毫無疑問與副壩基礎有關，如果採取充分措施，事故原本可以預防。



去年7月23日晚，桑片-桑南內水電站副壩發生潰壩，洪水湧入阿速坡省薩南賽縣13個村莊，其中6個村莊嚴重受損，約1.3萬人受災，6000多人無家可歸。該水電站項目由來自韓國、老撾和泰國的4家公司設立的一個合資公司開發，主要由韓國公司投資建設，項目總裝機容量41萬千瓦，2013年開始建設，原計劃2018年投入商業運營。