中評關注：韓國瑜61上凱道　全台韓粉動員

0601凱道挺韓造勢，基本的流程、主持人等名單都已出來。（中評社） 中評社高雄5月30日電（記者 高易伸）6月1日在台北府前凱達格蘭大道舉辦的“決戰2020、贏回台灣”挺韓造勢大會早已箭在弦上，這幾日高雄韓粉開始自發性揪團、串連且氣氛熱絡，目前已知藍營台北市議員王鴻薇、戴錫欽、王欣儀及名嘴唐慧琳等人擔任當日活動主持人。而韓粉全台串連自發性參與，就是要跟日前承諾“ YES，I DO”的韓國瑜說聲“YES， WE DO”。



韓粉杏仁哥向中評社表示，這兩天他們在六合夜市路口處擺攤，請韓粉登記報名非常踴躍，6月1日揪團搭車北上參加造勢大會，每人僅收新台幣800元車資，還含車上午、晚餐便當。這些都是自發性的，絕無動員。目前光杏仁哥這邊就超過20輛大型遊覽車。



此外，貼紙哥黃建豪表示，最新消息聽說鴻海董事長郭台銘也要去6月1日這場活動，雖然韓國瑜有氣度，還是會歡迎郭，但就他所知很多韓粉不見得會買郭董的帳。



黃建豪表示，現在韓粉群組中有不少人無法接受民進黨跟柯文哲，但對郭台銘初選砍殺韓國瑜，進一步國民黨分裂感到忍無可忍，很多人希望郭台銘當天還是乖乖待在家裡就好，別上凱道了。



黃建豪說，這次韓粉要出席6月1日活動的非常多，幾乎遍佈全台。大家都知道這是一場生死之戰，尤其又在無黨籍台北市長柯文哲的地盤上。他有信心這場活動人潮會爆棚，尤其辦在凱道這樣具有象徵意義的地點，大家會期待韓國瑜當“中華民國”的領袖。此外，黃建豪又自製“台灣安全、人民有錢”貼紙3萬份要在台北發送。



韓國瑜去年挾帶韓流席捲全台，讓藍營選情回春，但唯獨台北市不曾踏足！如今韓將首次踏入台北市，並在凱道前演說，政治意義重大。當日群眾人數、熱情程度都是重要觀察指標。



目前活動流程已知6月1日當天下午兩時會先開場並暖場，3點鐘由民意代表和庶民代表上台開講。韓國瑜約在傍晚5時登場，且循去年“三山造勢”的方式“大進場”。韓流能否在夏日延續？6月1日非常關鍵！