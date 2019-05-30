中評關注：不滿中執會決議　賴陣營低氣壓

賴清德子弟兵、民進黨台南市議員呂維胤。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月30日電（記者 趙家麟）民進黨2020初選蔡賴相爭，中執會做出有關民調及對比辦法的決議，除了賴清德的子弟兵“立委”林俊賴對外表示遺憾外，賴陣營還沒有進一步動作，賴陣營的台南根據地則是一片低氣壓。



民進黨中執會29日討論初選辦法，全體共識不經表決，通過包括民調納入手機50％，放入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，舉辦一場電視政見會，民調將於6月10日到14日進行。



代表民進黨前“行政院長”賴清德的“立委”林俊憲在中執會上表達不同意見，會後受訪強調“比賽到一半規則被迫改變”，嚴重影響公平性，深表遺憾。同時，對於賴上周提出“三個可能”贏的策略，林俊憲 也表示“不存在了”。



黨內初選蔡、賴相爭，上周還有蔡英文的屏東鄉親搭遊覽車到台南挺賴清德。當時，賴的基層一位擔任里長幕僚就私下表示，“勸退”的壓力實在有夠大，但賴也提出了民調輸蔡就挺蔡的“三個可能”策略，本來是想要僵局解套，但對方陣營卻遲無回應。



初選辦法一直是蔡賴相爭的主要戰場，賴在台南的子弟兵、民進黨市議員呂維胤29日受訪表示，賴陣營一路走來承受了很大的勸退壓力，除了29日上午有黨內人士刊廣告要求中執會直接徵召蔡英文外，呼籲“蔡賴配”、賴退選的連署，也一直在進行。



但呂維胤表示，蔡、賴相爭以及“勸退”的壓力，讓賴的基層支持者也處於焦慮狀態，但大家還是仍希望民進黨堅守初選制度。至於“徵召”、“勸退”之說，呂認為“黨內的初選都已經進行一段時間，現在才要臨時改變辦法， 對民進黨而言都是很不好的。



但是，形勢比人強，中執會的最新決議 ，還是提出了民調納入手機50％、放入台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜對比決定。中執會結束後，除了林俊憲有受訪的說明回應外，包括賴清德本人、行動辦公室、一路挺賴批蔡的台南市黨部主委黃先柱，以及賴系的“立委”、議員，都暫時陷入噤聲狀態。