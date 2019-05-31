許國泰：民進黨談主權　不如把經濟搞好

許國泰。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月31日電（記者 黃文杰）民進黨前主席許信良胞弟、現任“國會政黨聯盟”（簡稱“國會黨”）桃園市黨部副主委許國泰接受中評社訪問表示，民進黨天天喊主權，還不如好好把經濟搞好。最典型的例子是菲律賓，菲律賓沒有主權嗎？菲律賓不是民主國家嗎？菲律賓的百姓讓人家尊重嗎？他說，好的“總統”應真正替老百姓解決問題。



許國泰，1945年生，許信良胞弟。1980年代許信良流亡美國，中壢許家班拱出從商的許國泰參選，1986年當選第一屆增額“立委”，共連任3屆，退休後一度淡出政治圈。2018桃園市長選舉，力挺遭國民黨開除黨籍的楊麗環，擔任競選總幹事，楊麗環落選，楊許兩人都認同“國會黨”理念，分別擔任“國會黨”桃園市黨部主委與副主委。



出身於黨外，也是民進黨創黨元老，怎樣看民進黨現在初選，蔡英文與前“行政院長”賴清德雙方廝殺激烈，“蔡賴之爭”真的給基層或支持者看到民主與進步嗎？



許國泰說，蔡賴兩人他都不欣賞，民進黨最後怎樣產生候選人他一點也不關心，他最在意是，誰有辦法確保台灣不會陷入戰爭？畢竟台海一旦爆發戰事，台灣經濟恐怕倒退50年。



許國泰說，他欣賞鴻海董事長郭台銘，本來對郭沒有好印象，但看到郭全台各縣市趴趴走，確實提出一些解決方法，特別是民生與經濟，也知道郭當選，台灣不會戰爭。



許國泰也提到，民進黨為了拼大選，不斷喊“顧主權”，民進黨可以講主權，但是要問的是，菲律賓沒有主權嗎？菲律賓不是民主國家嗎？菲律賓的百姓讓人家尊重嗎？過去馬可仕、艾奎諾等菲律賓總統是怎樣治理菲律賓？現任總統杜特蒂雖然個性比較土直，卻看到怎樣重拾菲律賓人的自信，民進黨又是怎樣治理台灣呢？



針對民進黨的對美關係，許國泰分析，菲律賓以前沒有靠美國嗎？美國支持台灣不要打仗嗎？美國又拿什麼保護台灣？就算美國派兵來幫忙打仗。台灣一旦被毀滅，又能換得什麼呢？



他說，台灣有這麼大的敵人在旁邊，真的不能靠美國，只能跟大陸談判，用時間換取空間。關鍵是要選出一位真正有領導能力帶領台灣，讓經濟變好。主權不是關鍵，台灣不能走向滅亡而要主權，這是什麼道理？



他評論蔡賴兩人，賴清德口口聲聲堅持民主，問題是，賴清德有民主觀念嗎？看看當年擔任台南市長，因為國民黨台南議長李全教賄選案，堅持不進台南市議會（234天），這叫做民主嗎？賴可以看不起李全教，但不能看不起議長這個職務，理當進議會備詢，怎能全憑個人喜好來決定呢？若當上“總統”豈不更讓人擔憂。



許國泰說，蔡英文是剛愎自用，執政後就為所欲為，沒有考慮百姓的想法，當然很多人挺蔡英文。也只能說，蔡是掌權者，很多人趨炎附勢，重點是不再關心民進黨。