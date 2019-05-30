郁慕明答中評：要把統一的目標講清楚

郁慕明（中評社 海涵攝） 中評社北京5月30日電（記者 海涵）29日晚，新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明於釣魚台大酒店召開記者會，公布其此次訪陸成果並接受兩岸媒體提問。在回答中評社記者提問時，郁慕明表示，他曾經提過的“尋求邁向統一的和平發展機制”概括起來可以用三句話解釋，即“以和平為基礎，以發展為過程，以統一為目標”。其中，一定要將統一的目標說清楚。此外，他還強調，對於從事兩岸事業的人而言，持之以恒是尤為重要的。



今年年初，郁慕明曾表態，“將率先與大陸政治協商，尋求邁向統一的和平發展機制”。被問及“邁向統一的和平發展機制”具體為何，郁慕明表示，可以用三句話來概括，分別是：以和平為基礎，以發展為過程，以統一為目標。



他具體解釋說，和平一定要作為基礎，因為沒有和平將無法發展。發展是過程，現在所有的兩岸之間的座談會，以及各個省市的青年創業中心等都可以被視為發展的過程。在發展過程中要設定什麼樣的運作模式，各省市都不一樣。比如，惠台31條就是一個很重要的和平發展機制——中央先制定一個基本的標準出來，各省市再根據自身的情況出台細則對其加以豐盈。因為各個省市的情況有所不同，也各有自身的特點和優勢，所以，他們會根據自身情況去制訂相應的、有針對性的對台優惠政策。發展作為過程，到最後一定是有一個統一的目標，很多事情持之以恒就一定能收到效果。現在在台灣，很多人會講很多話，但就是不願意談到和平統一。“我這次訪陸的主題就定為‘兩岸願景 和平統一’。雖然有人會覺得很‘高調’，但是我們總要把此次到訪大陸的目的講清楚，不然豈不是白跑一趟？”



繼國民黨前主席洪秀柱之後，郁慕明是第二批率團訪陸並與大陸方面就“兩岸關係與民族復興”展開對話協商的人士，可謂是“先行者”。但郁慕明卻對謙虛地對記者表示，他其實只是一個溝通者，搭橋者。他現在在做的就是溝通和搭橋的工作，比如，為台商發聲，為台青發聲。“很多前輩也都在為兩岸事業進行努力，只是我們把事情說得比較清楚、直白，這是我們的作風。”

