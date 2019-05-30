郭台銘：蔡若看不出貿易戰嚴重性就失職了

郭台銘抨擊蔡英文的火力十分強大。(郭台銘臉書) 中評社台北5月30日電／爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘29日晚上在臉書發文表示，最近張忠謀先生說，中美貿易戰會讓企業跟消費者都要付出代價，諾貝爾經濟學獎得主羅默也說，政府應扮演適當的角色，將經濟導回正常的軌道，這是他爲什麼一直要大家重視中美貿易戰對台灣的影響，2020年選出的“總統”將會決定台灣未來20年經濟發展的命運！



郭台銘並抨擊蔡英文，在台灣經濟危及存亡之際，蔡英文卻認為：“中美貿易戰對台灣影響相對有限，股匯市穩定健康、投資持續爆發”。結果在她發文後的次一個交易日起，就發生股匯雙跌、外資累積賣超破千億的情況，更別提GDP下修、出口連六黑的慘事了。蔡英文如果到今日還看不出局勢的嚴重性，就是個不合格的失職“總統”，無法爲台灣在中美貿易競爭中應變與突破困境。



郭台銘說，他今天參加了台北國際電腦展，與和碩董事長童子賢交換了點意見。今年是 InnoVEX 新創特展的第四年，每年都以50%的速度成長，這次更有24國家、400多家新創公司參加。儘管如此，許多新創公司仍對政府效率不彰、法令過時而有所抱怨，做新創所需的平台和資金，仍然頗為不足。台灣需要一個替經濟服務的政府，需要一個洞悉國際情勢的領導人。我有45年國際經貿與全球布局的經驗，如果他當“中華民國總統”，他會在全球科技版圖重組的過程中，協助調整台灣產業在全球供應鏈的角色，進行“東進、西和、南拓、北接”的策略布局，讓台灣成為“科技島”，擺脫平庸式的成長，讓台灣回到錢淹腳目的時代！