李振廣答中評：新黨敢為天下先　難得寶貴

汪洋在人民大會堂會見郁慕明一行（中評社圖片） 中評社北京5月30日電（記者 海涵）5月24日到30日，新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率台灣各界人士代表團先後到訪廣東、上海、江蘇和北京等地，廣東省委書記李希、上海市委書記李強、江蘇省省長吳政隆分別會見了郁慕明一行。郁慕明一行還拜謁了廣州黃花崗七十二烈士墓、南京中山陵，參觀了部分台企和台青創業基地，與台生台商座談交流，了解兩岸經濟合作及台胞在當地的工作生活和學習情況。昨日上午，郁慕明一行抵京，兩岸各界人士在京圍繞兩岸關係與民族復興的相關話題開展對話協商，深入交換意見，並提出了五項共同倡議。



北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣昨日就郁慕明訪陸接受中評社記者採訪時指出，台灣新中華兒女學會組織的此次台灣各政黨各界別朋友的大陸之行，高舉“和平統一”大旗進行兩岸交流，就是要對島內的不正常氛圍進行撥亂反正，讓島內同胞理解並正確認知到追求“和平統一”是光明正大、堂堂正正的事業。新黨的這種敢為天下先，引領潮流的勇敢精神與勇敢行動十分寶貴，十分難得，值得讚賞。



郁慕明此次率團訪陸，主題定調為“和平統一兩岸願景”，李振廣評價這一主題道，兩岸和平統一最符合台海兩岸同胞福祉和利益，也是大陸長期以來堅持的基本國策。雖然長期以來“和平統一，一國兩制”被島內分裂勢力歪曲、抹黑，但是，追求兩岸和平統一是一件堂堂正正、開大門走大路的滄桑正道。台灣新中華兒女學會組織的此次台灣各政黨各界別朋友的大陸之行，高舉“和平統一”大旗進行兩岸交流，就是要對島內的不正常氛圍進行撥亂反正，讓島內同胞理解並正確認知到追求“和平統一”是光明正大、堂堂正正的事業。這正是這一主題的意義所在。

