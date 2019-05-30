賴清德深夜發文：粗暴推翻初選辦法創下惡例

對於民進黨中執會結果，賴清德29日深夜於臉書發文表達不滿。（圖片：賴清德臉書） 中評社台北5月30日電（記者 洪德諭）民進黨29日召開中執會決議修改2020大選黨內初選辦法。前“行政院長”賴清德29日深夜在個人臉書發文，對於結果他說，被修改的不是“辦法”而是“民主”，被傷害的不是“初選” 而是“民進黨”。



民進黨29日下午中執會以全體共識不經表決方式通過初選辦法，主要有下列三點：第一、手機50％納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



賴清德臉書全文



被修改的不是“辦法”而是“民主”



被傷害的不是“初選” 而是“民進黨”



今天下午的中執會，通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例。粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法。更有中執委直指卓榮泰主席要為三月份通過的初選辦法道歉負責，我要為卓主席抱屈。



因為，今天被修改的“總統”初選辦法的通過、公告，也是今天出席會議的同志所通過、追認生效的辦法，何以將矛頭單指主席一人負責？



民進黨中執會的決議，並不是共識決，因為代表我的林俊憲委員已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，對中執會今天的結果，我表達強烈遺憾。

