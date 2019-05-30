快評：大批台生廣州求學　從青年身上看到力量

中評社快評／中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋29日在北京會見新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率領的台灣各界人士代表團。汪洋對郁慕明等多年來旗幟鮮明堅持一個中國原則、堅決反對“台獨”、積極謀求國家統一表示高度讚賞。



郁慕明所率領的代表團包括6個政黨及來自媒體、醫師、農民、學生等15界別共64人，其中40歲以下人士有31人。現場消息說，汪洋很高興有這麼多的青年朋友出席，認為這是促進兩岸統一事業的新生力量，從青年朋友身上，看到民族復興、國家統一的力量，薪火相傳。



郁慕明此次率團登陸參訪、對話協商，行程包括廣東、上海、江蘇、北京4省市，過程順利，收獲滿滿，今天就要結束行程。郁慕明一行此訪有一個重要議題，是關乎青年。郁慕明一行在廣州時曾到“穗台青年之家”拜訪在當地創業、就業、實習的台灣青年，還與在粵就讀的台灣學生座談，了解到很多新的訊息。



廣州中山大學目前有281位台灣學生，自2013年成立中山大學台灣校友分會後，現有近200名註冊會員。廣州暨南大學現有台灣學生1124人，是全大陸招收台灣學生最多的學校，2018年有超過1000名台灣學生報考暨南大學；暨南大學1990年就成立台灣校友會，目前有近3000位台灣校友。



大陸高度重視青年工作，大批台生廣州求學，反映兩岸往來的密切，及兩岸人才流動的趨勢。青年是未來的希望，從青年身上，看到新的力量。