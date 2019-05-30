美參聯會主席強調美中兩軍關係穩定兩國關係

鄧福德強調，穩定美中兩軍關係，並為兩國關係起穩定作用 中評社記者 余東暉攝 鄧福德參加布魯金斯學會對話會時談到美中軍事關係和南海問題 中評社記者 余東暉攝

中評社華盛頓5月29日電（記者 余東暉）在美中兩國關係惡化之時，美軍參聯會主席鄧福德上將29日表示，要朝著美中兩軍關係應當為美中兩國關係起到穩定作用的方向繼續努力，改進和完善溝通。他宣稱應以外交和經濟手法，採取“集體行動”，讓在南海的國際規則違反者承擔責任，但他強調自己不是在提示採取軍事應對。



鄧福德29日出席布魯金斯學會的對話會，談美軍的狀況，以及美國面臨的安全形勢。在回答主持人和聽眾關於美中軍事關係和南海問題時，鄧福德做上述表示。



關於南海問題，鄧福德一方面稱中國已經背離南海島礁不軍事化的承諾，已經在那裡建起跑道、彈藥庫，部署導彈防禦能力和航空能力等；另一方面又承認近幾個月沒有看到中國在南海島礁軍事活動增加，而是趨於穩定。他猜想，這或許是因為南海島礁已發展到能夠提供中國目前要求的軍事能力，也許在中國人看來已經獲得足夠的行動能力。



鄧福德表示，南海不只是一堆岩石，在有主權爭端的南海，利害攸關的是法治，按照國際規則、準則、標準處理。他認為需要採取“連貫的集體行動”來應對那些違反國際原則和標準的國家，讓其承擔責任。這樣將來才能嚇阻違反者。他兩度強調“我不是在提示要採取軍事應對”，而是認為可以採取外交和經濟步驟來讓違反者承擔責任，相信領土爭端應當以與法律相一致的辦法來處理。他說，自由開放的印太區域不僅是美國的願望，也是東盟國家的願望。