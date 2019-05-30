美法日澳聯合演兵印度洋　專家：震懾伊朗

法國海軍“戴高樂”號航空母艦。 中評社北京5月30日電／央廣網消息：據美國媒體報道，日前美國、法國、澳大利亞、日本組成的四國海上特遣隊，首次在印度洋孟加拉灣舉行了海上聯合演習。



美國參與此次演習都動用了哪些裝備和兵力？它們的性能如何？美國為什麼要在這個時間點拉攏法國、澳大利亞和日本？它在印度洋孟加拉灣搞聯合軍演的目的何在呢？



房兵：這次演習一共四個國家，各國派出的有林肯號核動力航母編隊、基爾薩奇號兩棲攻擊編隊、戴高樂號航空母艦、出雲號直升機航母，這是一個很大的陣仗。



此次演習的地點在印度洋，美國前一陣還在相關海域跟伊朗“掰手腕”。從美國對伊朗進行極限施壓的角度，可以它是要拉隊伍造聲勢。因此，它給伊朗以及它認為支持伊朗的國家施加強大的軍事壓力，比如俄羅斯。美國主要的考慮是迫使對手讓步或屈服。



參與此次海上聯合軍演的法國、澳大利亞、日本這三個國家，法國除了戴高樂號航空母艦以外，還派出了一艘，日本派出了出雲號直升機母艦以及村雨號驅逐艦，澳大利亞海軍派出了圖文巴號護衛艦及柯林斯號潛艇。這幾個國家出動這些裝備是出於怎樣的戰略考量呢？



房兵：這些國家參加軍演都有各自的考慮。從法國的角度來講，它是要展示自己獨立自主的外交形象。



這些年來，日本海上自衛隊以及日本航空自衛隊，不論是到亞丁灣護航還是去阿富汗，它都是為了給美軍提供補給。日本借著美國人有需求，自己能去幫場子的機會，盡可能的把它的海空力量派出去。



澳大利亞的基本態度是，只要美國在軍事上一招呼，它二話不說就會去。但是，澳大利亞會不會參與美國跟伊朗的戰爭還要看情況。



今年2月份，伊朗在印度洋西北部的阿曼灣水域也進行過大規模的軍演，伊朗最新型的征服者級潛艇以及薩漢德導彈驅逐艦也參加了此次演習。伊朗這兩款裝備性能怎麼樣呢？

