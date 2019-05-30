大華網路報：身中兩刀的“中選會”還有命嗎

“立法院”處理“中選會主委”被提名人李進勇人事案，民進黨“立委”以優勢人數通過該案。（中評社 洪德諭攝） 中評社香港5月30日電／選舉是民主的核心制度之一，也可以說是最重要的遊戲規則。簡單地說，選舉是民主的心臟，心臟健全，民主才能活命。



大華網路報今天專欄文章說，自從民進黨執政之後，連續在民主心臟刺了兩刀，台灣的民主還能活命嗎？



老實說，馬英九好名，任命了三位“中選會主委”：張博雅、賴浩敏、劉義周，基本上都是無黨籍之士，而且在藍綠之間都有一定聲望。這三位主委也都潔身自愛，維持了選舉制度的中立性，讓“中選會”取得一定的社會信任，這可以說是一個制度最寶貴的資產，也是台灣民主扎根的基礎工程。只可惜，這一切在民進黨的眼中，與一黨之政權及利益相較，卻毫無輕重可言。



蔡英文政府任內任命了兩位“中選會主委”：陳英鈐和李進勇，這兩個任命案卻像刺入“中選會”的兩把刀。先談陳英鈐，雖然是學者，但政黨色彩相當濃厚，曾受聘為蔡政府的“行政院”政務顧問，亦是民進黨中央廉政委員成員之一，更經常被民進黨團推薦出席“立法院”相關會議。陳英鈐的政黨色彩不可謂不明顯，這也是當初在野黨質疑與反對的原因。



果不其然，陳英鈐擔任“中選會主委”，在關鍵時刻，卻失去了中立的準則。去年的九合一大選，在野黨及民間團體提出不少與蔡政府立場相左的公投案，為了阻擋這些公投案，“中選會”運用各種行政手段刁難，包括挑文字毛病、收件爭議、對外不當放話等等。陳英鈐看似在維護民進黨政權的利益，但選舉的結果證明，民進黨不僅在縣市長選舉大輸，在公投案上亦是落敗。此一事實也說明了，最後的裁判是人民，即使遊戲規則改得不公平，即使裁判不公平，觀眾的眼睛卻是雪亮的。