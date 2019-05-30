李克強主持召開國務院常務會議

中評社北京5月30日電／國務院總理李克強5月29日主持召開國務院常務會議，部署進一步促進社區養老和家政服務業加快發展的措施，決定對養老、托幼、家政等社區家庭服務業加大稅費優惠政策支持。



會議指出，按照《政府工作報告》部署，以社區為基本依托，加快發展養老、托幼、家政等服務業，是改善民生、應對人口老齡化、支撐實施全面二孩政策的重要舉措，有利於較大力度增加就業、擴大服務消費促內需、推動社會合理分工和經濟轉型升級。會議確定了促進社區養老服務業發展的措施：一是加大社區養老服務設施有效供給。對老舊小區通過政府回購、租賃等補上養老設施欠賬。新建小區按規定建設的養老設施移交政府後，要無償或低償用於社區養老服務。對企業、政府和事業單位騰退的用地、用房，適宜的要優先用於社區養老服務。二是放寬准入，引導社會力量廣泛參與社區養老服務。鼓勵發展具備全托、日托、上門服務等綜合功能的社區養老機構，在房租、用水用電價格上給予政策優惠。依托“互聯網+”提供“點菜式”就近便捷養老服務，支持連鎖化、綜合化、品牌化運營。三是按規定以財政補貼等方式，支持大範圍開展養老服務人員培訓，擴大普通高校、職業院校這方面培養規模，加快建設素質優良的專業隊伍。四是優化財政支持養老服務業發展的支出結構，相關資金更多用於支持社區養老服務。整合高齡津貼、護理補貼等，集中補貼經濟困難高齡、失能老人長期照護費用。



會議在已出台的促進家政服務業擴容提質政策基礎上，確定了以下新措施：一是鼓勵本科和職業院校開設家政服務專業，對符合條件的家政類實訓基地等建設優先給予中央預算內投資支持。開展“家政培訓提升行動”，大規模培訓家政服務人員包括靈活就業服務人員，所需資金按規定從失業保險基金中列支。加強家政供需對接，拓展貧困地區人員就業渠道。二是對家政企業進社區，其租賃場地不受用房性質限制；對招用就業困難人員或當年高校畢業生並繳納社保的，給予社保補貼。鼓勵商業銀行探索對信用好的家政企業提供無抵押、無擔保小額貸款。三是提高家政服務標準化、規範化水平，實施包容審慎監管，加快建立崗前健康體檢、第三方認證等制度，促進家政服務業健康可持續發展。



會議決定加大對養老、托幼、家政等社區家庭服務業的稅費政策優惠。從今年6月1日到2025年底，對提供社區養老、托育、家政相關服務的收入免征增值稅，並減按90%計入所得稅應納稅所得額；對承受或提供房產、土地用於上述服務的，免征契稅、房產稅、城鎮土地使用稅和城市基礎設施配套費、不動產登記費等6項收費。同時，研究完善增值稅加計抵減政策，進一步支持生活服務業發展。擴大員工制家政企業免征增值稅範圍。



來源：新華網