韓國瑜就年改改革表態　過去承諾的要恢復

高雄巿長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北5月30日電／親民黨籍高市議員吳益政29日在議會總質詢要有意參選2020的中國國民黨高雄巿長韓國瑜就年金改革表態，韓國瑜認為，政府對過去承諾的要恢復，要改革也要獲得多數軍公教認同，“中央政府”應提出辦法提高基金效能。



韓國瑜指出，管理軍公教警消的“銓敘部”是完全合法的機關，但民進黨執政後非常怪異，體制內的“銓敘部”不去信任，反而用“立法院”強行通過年金改革委員會，用一個不是正式的組織，來決定軍公教的退休保障、年金改革。



韓國瑜說，如果軍公教年輕時清楚，活得愈老、領得愈少，他們可以轉業，但他們任職時，知道現金不多，吃不飽、餓不死，願意犧牲，只為換得安定而服務人民，想不到年老時，才知道政府不守信用，對這些軍公教不公平。



韓國瑜也指出，相關基金的管理機制要檢討，以新加坡、大馬（馬來西亞）來說，績效是6%，香港大致是4至6%，我們是2%，如果管理得這麼差，把軍公教退休金交給新加坡管理不就好了？但那是不可能的。



韓國瑜提到，有某位“立委”居然在“立法院”說公教人員抗議得愈厲害，就刪得愈凶、就刪得愈狠？世界上有這種事嗎？



韓國瑜表示，一旦政府失去信用，這是不得了的，政府承諾的，必須要做。新的、現任的部分，政府改革的時候要獲得多數的軍公教的認同。管理基金的部分，“中央政府”要拿出新的辦法提高效能，也可以參考管理成功的政府如何管理這些軍公教警消基金，這是三個不同的部分 ，一個是信用、一個是現況、一個是未來基金的管理。