富權：表面利於小英其實賴神仍有逆轉勝機會

中評社香港5月30日電／民進黨昨午召開第十八屆第十二次中執會，會中以並未達成完全共識的“共識決”，通過在“挺英”中執委翁章梁所提修正案基礎上進行少許修訂的《二零二零年“總統”提名初選選務日程相關事宜》，其主要內容是：一、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；二、手機百分之五十納入民調；三、舉辦一場電視政見會。初選民調時間確定六月十日至十四日。但由於唯一的“挺賴”中執委林俊憲表達反對意見，因而黨主席卓榮泰決定將此反對意見記錄在案。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說， 據“挺英”中執委表示，通過並採取三點方案，是基於以下的理由:其一，為避免公職候選人提名無法反映真實民意，現行辦法在候選人對於“對比對手”無共識的情況下，被迫必須採取“黨內互比式”題型，容易受到對手陣營支持者的干擾，而無法提名出最可能勝選的候選人，因此納入國民黨候選人（韓國瑜）與台北市長柯文哲，建立最貼近事實的選戰假定。



其二，電話民調方面，依據“NCC”公布資料顯示台灣地區有超過五百萬人是“唯手機族”，倘僅是採用市話調查勢必無法觸及此類群體，再加上過去經驗顯示，市話調查無法有效觸及二十至二十九歲的年輕族群，無法反映出真實民意，因此建議修正現行辦法，“總統”初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各佔一半。



其三，關於初選日程，為了避免不必要的爭論衝突，電視政見會由原規劃兩場減為一場，辦理日期須配合雙方候選人行程安排，決定六月十日至六月十四日辦理民調。



這個結果，被“挺英”中執委認為大獲全勝，蔡英文也在臉書上掩蓋不了自己的欣喜。但“賴派”卻難以接受，唯一“挺賴”中執委林俊憲會後受訪時表示，“英系”多數決強行通過此案，因而他當然對該決議無法接受。改變遊戲規則對黨形象造成嚴重傷害，對“二零二零”大選產生負面影響，必須要負起最大責任。他也要代表賴清德表達深切的遺憾。而賴清德本人更是於深夜在個人臉書發文，指出這個結果，被修改的不是“辦法”而是“民主”，被傷害的不是“初選”而是“民進黨”。並批評當日下午的中執會，通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例。粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法。還指出中執會通過的決議，並不是“共識決”，因為代表他的中執委林俊憲已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，對中執會今天的結果，因而他表達強烈遺憾。