2018年度媒體社會責任報告發布

中評社北京5月30日電／2018年度媒體社會責任報告29日正式對外發布。這是中國記協自2014年開展媒體社會責任報告制度工作以來，第六次發布有關報告。



過去一年中，各媒體深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，引領新聞工作者不斷增強“四力”，切實履行社會責任，扎實推進新聞輿論工作，取得了較好的成績，獲得了良好的社會反響。



今年的社會責任報告中，各媒體分別從八個方面詳細報告了履責情況，包括正確引導、提供服務、人文關懷、繁榮發展文化、安全刊播、遵守職業規範、保障新聞從業人員權益、合法經營以及在履行社會責任方面存在的不足和今後努力方向等。



2014年6月，11家試點媒體首次向社會發布履行社會責任情況報告。經過6年持續推進，媒體社會責任報告制度工作不斷完善，報告媒體範圍不斷擴大，報告媒體類型不斷豐富，報告文本質量不斷提升，報告傳播效果不斷深化，各媒體社會責任意識進一步強化，受到社會各界普遍肯定。在今年的報告中，媒體融合的成果成效進一步顯現，以融媒體手段履行社會責任成為今年報告的突出特點。



2018年度媒體社會責任報告單位增至46家，涉及7家中央主要新聞媒體、2家全國性行業類媒體，以及全國29個省（區、市）的37家地方媒體。46家媒體包括：中央廣播電視總台中央電視台、經濟日報、中國青年報、人民網、新華網、光明網、中國新聞網、人民鐵道報、國家電網報、北京青年報、天津日報、河北日報、山西日報、內蒙古廣播電視台、包頭日報、遼寧日報、遼寧廣播電視集團、吉林日報、黑龍江廣播電視台、解放日報、澎湃新聞、新華報業傳媒集團、浙江衛視、安徽日報、福建省廣播影視集團（廣播都市生活頻率）、江西日報、齊魯晚報、河南日報、湖北日報傳媒集團、湖北廣播電視台、湖南廣播電視台、湖南紅網新媒體集團、南方日報、廣西日報傳媒集團、南國都市報、重慶日報、華龍網、四川日報、封面傳媒、貴州日報、雲南日報、雲南廣播電視台、陝西日報、蘭州晨報、青海日報、寧夏日報報業集團。其中，新增5家新媒體分別是光明網、澎湃新聞、湖南紅網新媒體集團、華龍網、封面傳媒，新增1家行業類媒體是人民鐵道報。



報告發布前，由中國記協新聞道德委員會、產業報行業報新聞道德委員會、地方新聞道德委員會分別進行了評議，並提交網信、新聞出版、廣電、市場監管等行政管理部門核實相關內容。報告全文由中國記協統一發布。



來源：新華網