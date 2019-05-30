各地新一輪促消費新政密集出台

中評社北京5月30日電／近期，包括廣東、北京、上海等多地都在密集出台新一輪促消費政策。其中，廣東最新出台的完善消費機制體制的29項舉措中，促汽車消費出“硬招”，打響了放寬汽車限購“第一槍”。



業內指出，從這一輪的促消費政策來看，一個明顯的特點是打造國際消費中心城市、步行街升級版、培育夜經濟等成為多地的抓手，消費升級有了新路徑、新平台。預計政策密集落地將為消費注入強心劑，從國家和地方層面將會有更多政策利好落地。



地方促消費新政密集落地



近日，廣東省出台《廣東省完善促進消費體制機制實施方案》，針對當前制約消費的突出問題，提出九方面29條舉措。具體包括促進汽車消費優化升級，穩定住房消費，大力鼓勵消費新業態新模式等內容。



值得關注的是，廣東實施方案中提出“優化汽車消費環境，逐步放寬廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標，擴大准購規模，其他地市不得再出台汽車限購規定”。這也打響了國內取消汽車限購“第一槍”，被業內視作提振汽車消費的“硬招”。



不僅僅是廣東，近期，包括北京、上海、甘肅、江西等超過十餘個地方都在密集部署或是出台促消費升級的相關政策。



一些地方瞄准消費升級需求，對綠色消費給予政策支持。今年1月，國家發改委等10部委印發《進一步優化供給推動消費平穩增長 促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》，其中明確提出：有條件的地方可對產業鏈條長、帶動系數大、節能減排協同效應明顯的新型綠色、智能化家電產品銷售，給予消費者適當補貼。隨後，北京市率先啟動了節能家電補貼政策，推出新一輪為期3年的節能減排促消費政策。



此外，對標國際大都市，打造國際消費中心城市成為一線城市的選項。上海日前發布《關於進一步優化供給促進消費增長的實施方案》，提出“打造全球新品首發地，增加新消費供給，培育消費新增長點……”；北京也正在努力打造成為具有國際影響力的消費樞紐城市；四川省也提出將推進成都建設國際消費中心城市。



另外，隨著夏季來臨，夜間經濟也正在悄然升溫。近日，上海出台了推動夜間經濟發展的指導意見，旨在打造國際範、上海味、時尚潮的夜生活集聚區；北京正在擬制進一步繁榮夜間經濟促進消費增長的措施，發展深夜食堂等夜間消費特色項目；在天津，運河新天地和五大道市級夜間經濟示範街區於5月18日開街，河東區愛琴海懷舊夜市等多個消夏市集也將在六七月亮相；成都則把打造夜消費地標作為加快建設國際消費城市的重要途徑之一。

