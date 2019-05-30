京報：華為是一面鏡子　照出的美國竟這樣

中評社香港5月30日電／環球時報今天社評說，美國國務卿蓬佩奧星期三接受福克斯商業新聞網專訪時宣稱，華為與中共的關係對美國經濟和國家安全構成了“最大威脅”。這位國務卿在強化美國政府針對華為問題向該國公眾的煽動。華盛頓對中國高科技企業的“定點清除”式打壓嚴重推升了中美衝突的烈度，使它大大超出了貿易戰的範疇，變成一場中美之間更加深刻的危機。



在美國之外，全世界還沒有一個國家因為華為是在中共領導的中國成長起來的民營科技巨頭，就認為它構成了對它們國家安全的“最大威脅”。那些國家維護本國安全的能力要比華盛頓弱得多，但它們大多數都在使用華為設備，並以各自的方式排除自己所擔心的風險。



美國不僅禁止使用華為設備，極力動員盟國也將華為設備排除在5G網絡建設之外，並且進一步採取“扼殺”華為的行動，將後者列入黑名單。這無論如何不能夠從通常意義的“國家安全”角度加以詮釋，蓬佩奧所說的“最大威脅”是一個毫無根據的、粗暴的標簽。



唯一可以解釋的就是，美國不允許在關鍵通信技術領域出現一家遙遙領先於美國和西方公司的中國企業，華盛頓認為這樣的技術格局本身就是威脅。對華為與中國政府“特殊聯繫”的無端臆測只是美方實施對華為“絞殺”行動的借口。



所有各國企業、尤其是超大企業都不可能與政府是完全隔絕性關係，它們都生活在各自國家的法律體系之下。美國政府要求企業斷絕與華為的供應關係，那些企業都服從美國政府，破壞了它們與華為的商業合同，這是企業理想的獨立性嗎？美國聯邦快遞在敏感時刻將華為本應投遞到中國的郵件“錯投”到了美國，世人可以輕易以此做聯邦快遞是美國情報機構夥伴的政治定性嗎？