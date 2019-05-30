周傑倫難得和昆凌一起運動　顔值回春

中評社北京5月30日電／29日，昆凌在社交平台曬出與周傑倫的合影，並配文“大哥難得一起運動”。照片中，周傑倫剃掉了胡子，顔值回春年輕不少，夫妻倆均用側臉面對鏡頭，夫妻相十足。



粉絲也紛紛留言寫道“這張夫妻照片拍的必須打滿分，傑倫哥哥十八歲”“倫哥好嫩阿，我滴個乖乖”。（來源：網易娛樂）