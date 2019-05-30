蔡出席長老教會論壇　AIT處長也參與

美國在台協會處長酈英傑（右）、長老教會總幹事林芳仲（左）坐在蔡英文兩旁，蔡在新竹難掩好心情。（中評社） 中評社新竹5月30日電（記者 黃文杰）蔡英文今日上午到新竹，出席由台灣基督長老教會承辦的民間版台灣國際宗教自由論壇，主辦單位特別用“辣台妹”來形容。開幕式上，蔡也跟長老教會總會總幹事林芳仲、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑等人坐在一起，開心比出“讚”手勢。這也是民進黨29日下午確定初選期程，蔡一口氣見到美方與深綠宗教團體，難掩好心情，全力拼民調勝出。



民進黨2020初選辦法29日出爐，民調將採手機、市話各半，並用三方對比納入無黨籍台北市長柯文哲及中國國民黨籍高雄市長韓國瑜，6月10至14日進行初選民調。距正式民調只有11天，期間還有一場電視政見會。



蔡賴兩陣營全力衝刺，蔡將打出“國政交給我，民調電話拜託你”，用大選規格來打初選。賴營也要調整策略，固守民調，爭取最後勝利。



台灣基督長老教會（PCT）承辦，民間版台灣國際宗教自由論壇上午在新竹聖經書院舉行開幕式，政府版宗教論壇今年3月已在台北舉辦，這次換由深綠宗教團體長老教會接力。



上午民間版宗教論壇在新竹登場，今年主題圍繞於“迎接挑戰”（Rising to the Challenge），來自全球多國的宗教領袖、政府代表以及非政府組織代表將就促進全球宗教自由進行進一步討論，新竹聖經書院國際會議廳會場，見到美國在台協會台北辦事處處長酈英傑出席，PCT總會總幹事林芳仲也出席，一左一右，坐在蔡英文兩旁。