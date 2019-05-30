張倫碩回應婚後變化大 鐘麗緹否認“戀愛腦”

中評社北京5月30日電／芒果TV自制綜藝《我最愛的女人們》播出以來，張倫碩鐘麗緹的婚姻生活及婆媳關係就備受關注。5月29日，張倫碩鐘麗緹接受媒體採訪，對於大眾關心的婚前婚後改變等問題，張倫碩表示“很正常，但這種變化可能變簡單了，並不是變不好了”。針對二人生活中會發生爭吵摩擦等情況，夫妻倆都一致認為“我們看得沒有那麼的嚴重，這就好像是偶爾感冒一樣。”鐘麗緹還打趣道“我願意跟我老公吵一輩子”。同時，採訪中鐘麗緹還回應被稱“戀愛腦”：“我覺得他們很可憐，我哪裡是傻子呢？”更大方直言“我很喜歡孩子，我的生活習慣很健康，所以再生一個孩子也挺好，愛給了我很多動力。”此外，鐘麗緹還透露有準備為張倫碩媽媽開設微博。



張倫碩：爭吵就像偶爾感冒，婚前婚後有轉變很正常



此前，在《我最愛的女人們》中，張倫碩鐘麗緹產生摩擦，引發眾多爭議。對於夫妻吵架，張倫碩正面回應“爭吵雖然這個方法不對，但其實是自我內心感受表達的一種方法。對於這件事，其實我們看得沒有那麼的嚴重，就覺得好像是偶爾感冒一樣。”鐘麗緹也十分認同丈夫的觀點，表示“我們剛剛結婚三年，路還很長，還有很多地方可以多溝通，我願意跟我老公吵一輩子。”



談及節目中鐘麗緹曾說丈夫婚前婚後轉變大的狀況，張倫碩坦誠回應很正常，但這種變化可能是變簡單了，並不是變不好了。“婚後更多是理智的表達，比如說婚前老婆肚子疼，會給你揉揉，那婚後可能就是，老婆你這兩天別去幹嘛了，你別去運動了，大姨媽不可以跑步。這其實也是愛的體現，只是方法不一樣了。”



鐘麗緹回應被稱“戀愛腦”：我覺得他們可憐



對於被網友評是“戀愛腦”一事，鐘麗緹在採訪中回應“我覺得她們很可憐，我哪裡是傻子呢？人生最重要是愛與被愛，愛給我很多力量，很多動力，我覺得為了愛變戀愛腦，可能是他們太理性了吧。”同時，在剖析被如此質疑的原因時，鐘麗緹疑惑“是不是因為我很拼，想再要個孩子？其實是他們不懂我真的很喜歡孩子，雖然我已經生了三個了，但我每天都做運動，我自己的生活的習慣挺健康，所以再生一個孩子也挺好。我就希望大家別擔心我年紀大。”之後還稱自己“個性就是永遠22歲”。

