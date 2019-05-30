向菊系人馬開火？韓國瑜：興利除弊齊頭並進　

韓國瑜在高雄市議會備詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月30日電（記者 蔣繼平）高雄市府傳出台版“水門案”後，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜最近開始對弊案轉換態度，無黨籍高雄市議員李順進30日質詢再度重提海軍獵雷艦弊案的慶富案，重批高雄銀行績效差要求嚴格全面體檢。韓國瑜答詢也表示，慶富案是他上任後第一件移送檢調的案件，未來還會有新事證，司法是恢復市民信心的最後防線，“該起訴就起訴，改懲治就懲治”。韓國瑜話鋒一轉也提到，上任後本來都說“興利99%、除弊1%”，但如果弊案一直出來，將調整腳步，未來興利、除弊將“齊頭並進”。



李順進30日質詢“海軍獵雷艦弊案的慶富案”，慶富掏空高雄銀行7.6億(新台幣)，他提出高雄銀行經營績效不佳，重批“常鉅額虧損，獲利私有化，損失社會化”，質疑高銀信用評等曾由穩定轉為負向，監察人角色的獨董和主要決策者常董，坐領高薪豈能心安理得？並要求全面體檢高雄銀行，強力偵辦違法貸款、違規放貸抽傭、萬年常獨董失職，希望韓市長當選後，高雄真的有希望找到一片藍天。接著才開始講小港區的空汙、石化、大林蒲遷村等議題。



韓國瑜答詢表示，謝謝議員關切高銀問題，的確，高雄市民非常納悶，高銀經營績效不強，感覺始終有揮之不去的陰影，覺得弊案始終存在，不管結構性或人謀不臧層面，



韓國瑜說，慶富案在這個月已經有新事證並移送檢調調查偵辦，而且就市府團隊理解，之後還會一直有新的事證出來，不管是慶富案或相關的部分。



韓國瑜也提到，感謝朱潤逢董事長願意來高雄服務，有十幾年經驗，而且又是高雄子弟，自己也告訴財政局長，必須勿枉勿縱，有新事證再移送檢調單位。



韓國瑜說，太多市民朋友心中都有納悶，到底司法可能做到甚麼程度，司法是對高雄銀行恢復信心最後的防線，有不法的，相信地檢署也會採取一些手段，“該起訴就起訴，改懲治就懲治”。



韓國瑜說，另外自己上任後都說“興利99%、除弊1%”，那是因為過去感覺到高雄經濟太軟，太疲軟，所以把重心放在興利。



韓國瑜說，但是如果弊案一直出現的話，腳步似乎要調整，以後興利除弊要齊頭並進，不會把除弊這一塊，睜一眼閉一眼，絕對不可能，一旦有弊案發生，一定嚴格偵辦查辦！



高銀新任董事長朱潤逢答覆質詢時，也強調“重新檢視，給市民一個清楚的交代。”