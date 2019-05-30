釋放緩和信號　委內瑞拉期待與德國關係正常化

中評社北京5月30日電／委內瑞拉外交部副部長伊萬·希爾28日告訴德國媒體，儘管總統尼古拉斯·馬杜羅領導的委內瑞拉政府不滿德國干預委方內政，仍願意與德方對話、謀求兩國關係正常化。



德國等歐洲國家迄今沒有放棄支持委內瑞拉反對派、否認馬杜羅政府合法性的立場。



【委方謀求“正常”】



希爾當天現身德國首都柏林，與德國在野黨左翼黨議員見面，出席一場抗議外國干涉委內瑞拉的示威活動。同一天，德國外交部長海科·馬斯在柏林主持一場20多個拉丁美洲和加勒比國家外交部長參加的國際會議，委內瑞拉不在受邀之列。



希爾接受德新社採訪時釋放善意：“德國與委內瑞拉的關係現在陷入危機。儘管這樣，我方隨時準備（與德方）對話。”



包括德國在內，多個歐洲聯盟成員國、美國和一些拉美國家支持委內瑞拉反對派領導人胡安·瓜伊多。



馬杜羅在去年總統選舉中再次勝出，獲得連任，但反對派不承認選舉結果。瓜伊多今年1月自封“臨時總統”、要求重新選舉，歐美一些國家隨之加緊對馬杜羅政府的經濟制裁和外交孤立。美國總統唐納德·特朗普威脅採取軍事行動逼迫馬杜羅下台，但歐洲和拉美國家普遍不支持動武。



作為對德國支持瓜伊多“奪權”的回應，委內瑞拉政府今年3月驅逐德國大使丹尼爾·克里納。



希爾提到這件事時說：“委內瑞拉宣布德國大使‘不受歡迎’，但我們願意讓兩國關係盡快恢復正常。”

