前總統心腹涉腐落網　墨西哥反腐行動引發關注

中評社北京5月30日電／墨西哥石油公司前首席執行官埃米利奧·洛索亞·奧斯汀28日在西班牙落網，涉嫌受賄、騙稅等罪名。鋼鐵行業巨頭墨西哥高爐公司董事會主席阿隆索·安西拉當天同樣在西班牙被捕，涉嫌參與“一系列犯罪，嚴重損害”墨石油。



不少媒體解讀，洛索亞被捕，意味著墨西哥現任總統洛佩斯·奧夫拉多爾的反腐行動指向前任總統恩里克·培尼亞·涅托的“核心圈”。



【同日被捕】



西班牙警方發言人說，墨西哥司法機構28日發出逮捕令，洛索亞當晚大約9時30分在馬略卡島首府帕爾馬落網。他沒有披露後續步驟。



洛索亞2012年至2016年執掌墨西哥最大國有企業墨石油，曾出任前總統涅托的競選經理。作為涅托的心腹之一，洛索亞所涉腐敗可能成為新總統洛佩斯去年底就職以來最受關注的案件。



洛索亞的律師哈維爾·科埃略告訴墨西哥千年電視台記者，執法人員28日晚突襲洛索亞在首都墨西哥城一處高檔居民區的住所以及他父親的家，撲了空。他早些時候接受一家電台採訪時說，洛索亞沒有逃到境外。



總檢察院說，國際刑事警察組織當天在西班牙逮捕墨西哥高爐公司董事會主席安西拉。他在洛索亞執掌墨石油期間，向墨石油高價出售高爐公司旗下一家已經停業十多年的化肥廠。



按照總檢察院的說法，可能逮捕更多人。



【關聯“洗車”】



墨西哥財政部金融情報部門主管聖地亞哥·涅托28日接受採訪時說，已向總檢察院陳述洛索亞所受三項指控，關聯他執掌墨石油期間的“腐敗行徑”。



按照這名反腐官員的說法，洛索亞案關聯巴西奧德布雷希特公司。這家建築企業多名高級主管作證說，曾賄賂拉丁美洲鄰國多名政客，以換取工程合同。奧德布雷希特公司是巴西大規模反腐調查“洗車行動”主要涉案企業之一。



聖地亞哥·涅托說，洛索亞“所涉指控之一關聯他收受的資金，先是從高爐公司匯往奧德布雷希特公司的一家子公司，接著流入他多名親戚手中”。



民間團體“墨西哥人反對腐敗”指認洛索亞花費290萬美元在墨西哥城拉斯洛馬斯街區購入一座面積1165平方米的豪宅。他和姐姐涉嫌去年12月從瑞士收到一筆奧德布雷希特公司的匯款，金額與這筆房款吻合。



奧德布雷希特公司多名高管作證時詳述如何向洛索亞“送錢”。但洛索亞的律師科埃略否認洛索亞收受高爐公司或奧德布雷希特公司賄賂。



【可疑“溢價”】



墨西哥一家新聞調查網站去年援引巴西最高法院文件報道，高爐公司宣布把旗下化肥廠ProAgro出售給墨石油公司後數周，向奧德布雷希特公司涉嫌創建的一家“空殼公司”三次轉賬，共計370萬美元。



奧德布雷希特公司高管的證詞顯示，他們曾用這個匯款賬戶向洛索亞支付賄金。



墨石油在前任總統涅托執政期間創建墨石油化肥公司作為子公司。墨石油化肥公司在2014年、2016年先後收購兩家化肥廠，其中之一是ProAgro，收購價高達4.75億美元。



反腐官員聖地亞哥·涅托認定，ProAgro實際價值500萬美元。而且，收購時，這家化肥廠已經停業超過十年。



墨西哥政府2017年對墨石油的運營審計發現，儘管投入數百萬美元試圖重振ProAgro，這家化肥廠當年仍沒有投入運營；另一家化肥廠Fertinal的生產狀況大大低於應有產能。報告顯示，墨石油化肥公司2017年淨虧損6.65億美元。



洛索亞先前辯稱，收購兩家化肥廠是政府支持農業的舉措之一。



來源：新華網