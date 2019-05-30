5G商用多領域“踩點”　萬億級產業群顯山露水

5月26日，參觀者在2019中國國際大數據產業博覽會上與5G＋智能機器人進行拍照互動。（圖片來源：經濟參考報） 中評社北京5月30日電／今年是5G商用元年，各地已陸續啟動預商用，計劃2020年實現全面商用。《經濟參考報》記者採訪多位政府工作人員、權威專家和相關企業負責人了解到，2025年中國有望培育出擁有4.3億用戶的5G市場。無論是政府還是企業都致力於打通5G產業鏈，蓄勢培育萬億產業集群，未來兩年將成為5G投資高峰期。無人駕駛、遠程醫療、智能家居、智能製造、智慧城市建設等領域有望迎來爆發式增長。不過，由於5G網絡尚未完全建成，部分技術產品還不成熟，投資收益回報還不夠明朗等，5G推進還需警惕資本狂歡下的“大躍進”。



無人駕駛規模應用漸近



“前方50米處有紅綠燈，請注意。”無人駕駛巴士在行駛過程中發出信號，同時還可以實時感知周圍的行人、避開障礙物、實現急轉彎和紅綠燈車速引導。“黑科技”為無人駕駛巴士進行了全副武裝，激光雷達、相機等傳感設備給車裝上了“眼睛”，智能駕駛盒安裝自動控制系統給車裝上“大腦”，車輛的方向盤、油門、刹車以及道路回收系統等也進行了全方位升級。



類似這樣的無人駕駛場景在不少園區和大型展會中已不鮮見。“4G時代，由於網絡時延大，自動駕駛不具備實際應用的條件。比如信號發出到車輛刹車，車輛還要前進1米，差這1米說不定就已經撞上了。而5G網絡的時延僅為毫秒級，和人實際開車沒有差別。”業內人士說。



中國電子信息產業發展研究院電子信息研究所研究室主任馮曉輝對記者表示，未來，自主式與網聯式兩大路線的融合是實現無人駕駛的必由之路。無人駕駛對通信的要求是超高可靠性和超低時延，而這一要求只有5G能夠滿足。



在5G推動下的車聯網應用也將催生巨大市場。上海交通大學汽車工程研究院副院長、汽車電子控制技術國家工程實驗室副主任殷承良認為，未來汽車不再是一個單獨的交通運輸工具，還要承載很多的職責。所有的東西都互聯互通，爆發出來的產業規模會是以前純粹汽車產業的數萬倍。



馮曉輝表示，根據ABI Research預測，到2025年5G連接的汽車將達到5030萬輛。汽車的典型換代周期是7到10年，因此聯網汽車將在2025至2030年之間大幅增長。中國信息通信研究院發布的《5G經濟社會影響白皮書》預計到2030年，我國車聯網行業中5G相關投入（通信設備和通信服務）約120億元。



記者了解到，工信部正在與交通運輸部共同推動中國公路系統的數字化、智能化改造，利用5G技術發揮車路協同優勢。5G網絡部署將帶來更多創新應用，促進各行業間融合滲透。同時將加快建設智能網聯汽車國家製造業創新中心，提升動力電池性能及整車智能化水平。

