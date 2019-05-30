中國鐘表從配角變主角　鐘表大國建設已起步

（圖片來源：經濟日報） 中評社北京5月30日電／當前，我國鐘表業已形成了以高精密製造技術為核心的工業生產體系，成為全球競爭力最強的鐘表製造基地和世界鐘表業的重要組成部分。中國鐘表業正從世界鐘表產業的外圍圈逐漸進入核心圈，從行業配角逐步轉變為主角，真正的鐘表大國建設已經起步。隨著一批自主品牌脫穎而出、老牌企業積極轉型，中國鐘表開啟了邁向高檔精品化的步伐



在日前舉行的2019年中國品牌日系列活動中，中國鐘表協會帶來“時間由我”鐘表行業自主品牌體驗區，吸引了眾多觀眾駐足關注。飛亞達、雷諾、上海、宜准等自主品牌企業的集體亮相，不僅展現了新時代鐘表業發展的新面貌新成就，還生動詮釋了鐘表業品牌發展的新內涵、新趨勢。



“我國鐘表工業經過50多年發展，已形成了以高精密製造技術為核心的工業生產體系，成為全球競爭力最強的鐘表製造基地和世界鐘表業的重要組成部分。”中國鐘表協會顧問、高級工程師汪孟晉表示，當前，中國鐘表業發展正從世界鐘表產業的外圍圈逐漸進入核心圈，從行業配角逐步轉變為主角，真正的鐘表大國建設已經起步。



傳統鐘表轉型求變



近年來，隨著手機的普及，很多人開始摒棄手表，傳統鐘表業一度步入了行業衰退期。不過，在經歷了短暫的低谷後，傳統鐘表業在轉型中重新找到了定位。



來自中國鐘表協會的數據顯示，2018年我國手表產量6.5億只，時鐘產量4.3億只，分別占世界產量的83%和91%，是世界日常用鐘表（時裝表、休閑表、運動表）的主要供應地。



“目前，我國是世界上最大的鐘表市場，每年消費近1億只手表和4000萬只時鐘，總額達1000多億元，其中國產鐘表數量約占76%。”汪孟晉說，隨著中國經濟增長和消費升級加快，未來國內鐘表市場的規模有望繼續擴大。



值得關注的是，在高端領域國產手表雖不及瑞士同行，但仍有一批企業多年來堅持創新，走出了一條以自主知識產權為核心的發展道路。



汪孟晉表示，目前我國鐘表業已具有一定的自主創新能力，產品種類豐富、性價比高，建立了較為完整的鐘表產業鏈。不僅如此，鐘表特有的高精密製造技術還為航天、航空、國防等產業配套生產了大量精密計時儀器。



“經過長期努力，我國一些老牌手表生產企業已具備了批量生產陀飛輪、萬年歷、計時碼表等複雜多功能機械手表的能力，是目前除瑞士以外世界上唯一能夠生產這類高檔機械表的國家。”汪孟晉說。



與此同時，我國鐘表行業出現了一批自主知名品牌，不僅有海鷗、北京、上海等一批擁有核心技術和知識產權的企業，還有飛亞達、羅西尼、宜准等鐘表製造新銳。調查顯示，自主品牌手表已占據國內中低檔鐘表的主要市場，成為理性消費的主流選擇。

