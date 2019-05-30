港交所歡迎阿里巴巴“回家”

李小加在峰會採訪環節接受媒體訪問。 中評社香港5月30日電／港交所行政總裁李小加昨表示，港交所非常歡迎阿里巴巴“回家”。如果阿里巴巴未來選擇在港上市，內地投資者可通過互聯互通機制下的南下通參與投資，港交所樂見其成。



阿里或於下半年來港上市



近日有外媒報道，阿里巴巴正計劃來香港作第二上市，預計募集200億美元（約1560億港元），最快將於2019年下半年提出上市申請。惟阿里巴巴方面回應媒體查詢時稱，不會對任何報道內容作回應。



昨日港交所生物科技峰會後，李小加回應傳媒時表示，雖然不能單獨評論個別公司，但如果該公司作出決定，港交所非常歡迎阿里巴巴“回家”，對此亦不意外。他說，遠走他鄉的人總要回來，回家是肯定的。但阿里巴巴最終“定居”香港、上海，還是深圳，則是其公司的選擇。若阿里巴巴來港上市，內地投資者可通過互聯互通機制下的南下通參與投資，港交所樂見其成。



2014年，港交所尚未接納“同股不同權”公司上市，阿里巴巴最終選擇在美國紐約證券交易所上市，集資額250億美元。2018年4月，港交所25年來最大的上市制度改革啟動，向採用非傳統股權架構的新經濟公司等敞開懷抱，並改革第二上市相關規則。這為阿里巴巴來港作第二上市打下了“伏筆”。



安永：香港較滬深有優勢



安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮指，相較於內地滬、深交易所，香港在成為阿里巴巴第二上市地上具備優勢。香港上市法規相對清晰、簡單，且過往阿里巴巴曾有計劃在港上市，其管理團隊對在香港上市已具備一定經驗。



據悉，企業以存託憑證為主要形式進行第二上市，可在第二上市地享有不同程度的監管豁免。蔡偉榮認為，如果阿里巴巴最終選擇在香港作第二上市，港交所應會在保障股東權益的前提下，對其給予具體的監管豁免。



針對過往曾有部分外企在港第二上市後，因未發行新股而出現交投低迷的情況，蔡偉榮認為，阿里巴巴作為內地及香港市民都十分熟悉的“國民企業”，相信會對本地及內地投資者具有吸引力，外企交投低迷的情況未必會重演。



來源：香港商報網