彭斯將會特魯多　談華為與美加對中貿易議題

中評社香港5月30日電／據中央社報道，美國副總統彭斯和加拿大總理特魯多明天將在渥太華的會議中，討論兩國與中國針對華為技術有限公司的共同爭議。



去年12月，加拿大在美國授權下，逮捕華為財務長孟晚舟。她被控以華為與一家在伊朗營運公司的關係，密謀詐欺全球銀行，目前面臨被引渡到美國的命運。孟晚舟和華為都否認指控。



