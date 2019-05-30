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彭斯將會特魯多 談華為與美加對中貿易議題
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2019-05-30 10:39:33
中評社香港5月30日電／據中央社報道，美國副總統彭斯和加拿大總理特魯多明天將在渥太華的會議中，討論兩國與中國針對華為技術有限公司的共同爭議。
去年12月，加拿大在美國授權下，逮捕華為財務長孟晚舟。她被控以華為與一家在伊朗營運公司的關係，密謀詐欺全球銀行，目前面臨被引渡到美國的命運。孟晚舟和華為都否認指控。
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