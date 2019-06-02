汪毅夫：關於《北圻回憶錄》

汪毅夫（来源：中评社资料图） 中評社北京6月2日電（作者 汪毅夫）《北圻回憶錄》（台灣歷史博物館2013年8月版）的作者何內·柯邦是法國北圻海岸支隊（1884年10月併入法國遠東艦隊）的軍醫助理，從醫學院畢業即隨軍參加中法戰爭（1884—1885）。書有法文原著和中文譯本，兼通法文和中文的讀者可以對照閱讀；書分作者的戰時日記和書信，兩部分又可以互相參閱、互相印證；書前有《導讀》、書後附《索引》，亦對讀者大有助益也。全書編印精良。



中法戰爭雙方有正義和非正義之分。中方進行的是反侵略戰爭，是正義的；法方實行的是侵略戰爭，是非正義的。書中記：“當時福州的官員”對法國軍艦的指揮官說“我們一點也不在乎石浦沉沒的兩般艘軍艦，只要我軍擊沉了一艘法國裝甲艦，而在陸地上我們會不惜犧性10名士兵去殺死1名法軍”。不惜代價打一場正義的戰爭，這是“當時福州的官員”、也是中國人對任何侵略者從來必說的話、從來就有的堅定決心。



中法戰爭在福建的主要戰場有馬江、基隆和淡水，還有澎湖。《北圻回憶錄》一再談到澎湖及其馬公的戰事和戰略地位，“對法國人而言，馬公似乎才是法國遠東殖民最佳之處的代表，並變成艦隊行動和軍需品補給的中心。元帥也打算把此地當作對清國北部港口作戰的起點：‘馬公港口既具有下錨條件優良，又非常客易防禦。放置一些魚雷在入口，必要時可禁止敵方戎克船進入。小型駐軍便足夠維持著陣地。此地環境也非常衛生。法蘭西在此可以建立一個比基隆更安全的食品和煤炭倉庫’。”或有書籍如《中國近代史辭典》（上海辭書出版社1982年8月版），談及“中法戰爭” 是完全不提澎湖的。



《北圻回憶錄》屬於敵方的戰爭實錄。敵方的戰爭實錄，以及作者從軍醫的角度關於戰爭與傷亡 、疾病與戰爭 、軍醫與軍隊的記錄，都是中法戰爭史研究必須注意的。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

