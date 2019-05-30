賴清德籲勿批黨中央　義憤化為力量

賴清德今天早上在臉書發文表示，他勇敢承擔的信念會更加堅定。（照片：賴清德臉書） 中評社台北5月30日電／民進黨中執會29日拍板2020初選辦法，將於6月10日至14日進行民調。前“行政院長”賴清德昨夜11時許在臉書發文批評中執會決議，通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例，粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法。今早再度發文，強調自己不會因為波折而退怯。



民進黨29日下午中執會以全體共識不經表決方式通過初選辦法，主要有下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



賴清德發文後，引來許多支持者留言，“賴醫師 堅持到底，我們支持你，加油”、“院長加油，邊選邊改規則作弊，創民主惡例，寧願乾淨的輸也不要骯髒的贏”、“賴院長加油！即使如此環境劣勢，您也一定可以突破難關，期待您當選後好好整頓黨內，不要讓那些人得意”。



也有網友留言怒轟，“傷害民進黨的不是中執會，也不是蔡英文，是你”、“你乾脆脫黨參選，反正現在支持你的都是國民黨”、“全世界都要聽你的才是真民主嗎？”、“你不參加初選不就沒事了”。



【萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方】



經過一夜的沉澱，回想參選的初衷。



不會因為波折而退怯，勇敢承擔的信念會更加堅定。



初選已經確定，請大家不必再批評黨，萬物皆有裂痕，那也是光照進來的地方。



請把義憤化為力量，一起照亮黨，一起照亮台灣。