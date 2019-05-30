施政將進行結構性調整　韓國瑜回應前朝弊端

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月30日電（記者 高易伸）最近高雄處於多事之秋中，包括中國國民黨高雄市長韓國瑜辦公室遭前朝攝影官潛入多達5次、有前朝機要拿走重要公文等。韓國瑜今日表示會調整施政重心，過去他強調興利99%、除弊1%，儘速拉動高雄經濟，但現在會採結構性調整“除弊與興利”雙頭併進，市民朋友可以拭目以待。



韓國瑜今日在議會備詢，休息時間被媒體問到6月1日凱道挺韓造勢活動，鴻海集團董事長郭台銘有意出席，韓國瑜是否歡迎郭台銘出席？韓說，自己是受邀的人，如果郭董事長有興趣，應該跟主辦單位聯繫。



此外，名嘴黃光芹在臉書表示韓國瑜近日頻頻爆料，是否產生恐懼跟幻想，才會說出“打韓小組”這件事情？另外黃也指控平時開會韓都會沒收屬下手機？



韓國瑜說，黃光芹女士所言是什麼觀察點，還是有什麼訊息我不理解，反正我們就正常執行我們的工作，沒什麼問題！我怎麼可能沒收手機呢？手機都是自己的。



針對辦公室遭入侵、公文被拿走等事情，韓相信警察局會針對辦公廳所進行一次縝密的偵防，警察局會展開行動。過去他強調“興利99%、除弊1%”希望趕快拉動高雄經濟，讓“貨出去、人進來”，發現弊案一切依法移送檢調偵辦。



韓說，經過這次議會質詢我們發現很多弊端，且政風單位也開始了解，自己將調整未來施政重心，讓除弊跟興利雙頭併進，會採取“結構性”的調整，市民朋友可以拭目以待。