釋除國際商界疑慮　反對外國勢力干預

港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝（中評社 資料圖） 中評社香港5月30日電／特區政府非常重視回應外商對修訂《逃犯條例》的善意關注，本港工商界也要發揮積極角色，與特區政府一道，釋除國際商界疑慮。中央非常重視香港作為國際金融及貿易中心的營商環境。權威人士解讀韓正副總理支持修例的講話時，特別強調身在香港的外國人不必對修例過於擔憂。必須指出的是，駐港外交官及外國商界對香港修例表達善意關注，提出建設性意見，可以理解；但不能容許外國勢力借關注之名干預香港修例。對於任何干預香港內部事務的行為，我們都會堅決反對。



特區政府提出修訂《逃犯條例》，多個外國政府和商會對修例表達了不同關注。林鄭特首日前表示，就近日總商會及其他團體提出的一些關於修例的建議，政府會盡快一併回應。她稍後並將約見最少3、4名外國駐港總領事，親自解說修例。



政府認真回應外商善意關注



特區政府透過完善刑事司法協助制度，修訂《逃犯條例》堵塞漏洞，打擊嚴重罪行，顯示香港竭力維護法治公義及打擊跨境犯罪的決心，致力提升香港法治化的國際營商環境，維護包括外商在內的經貿利益。目前，一些外國駐港領事已表達了對修例的支持，許多外國商會亦認同港府修例。政務司司長張建宗在網誌提到，上周向外國商會講解修例，“部分與會者在了解實情後，明確表示認同和支持修例的決定，認為能彰顯法治。”立法會日前宴請多個國家的駐港總領事及名譽領事，有外國領事於席上表示支持修例。



香港是國際金融及商貿中心，外國在香港的商業活動非常活躍，外商在港商業利益龐大。特別是不少跨國企業在香港設立亞太區總部，透過香港作為進入內地市場的跳板，與內地關係密切。由於制度、環境、語言、文化上的差異，尤其是香港反對派對修例作出歪曲抹黑，的確容易形成誤會。有駐港外交官和外商不是太了解修例內容，對修例會否影響營商環境存有疑問，表達善意關注，是可以理解的。有立法會議員在立法會與多國領事午宴後表示，感受到外國領事不太了解修例的內容。這些情況說明，有必要繼續對外商耐心細緻解讀修例細節，切實回應善意關注，釋除疑慮。



中央重視維護香港營商環境



主管港澳事務的韓正副總理近日就中央支持特區政府修例發表重要講話。北京權威人士解讀韓正講話時，專門談到與香港向內地移交逃犯問題相關的第四種情形：“中國公民或外國人在國外針對中國國家或公民犯罪而身在香港的”。權威人士特別強調，第四種情形發生的概率很小，如果對方是外國人，還要考慮外交關係、中國與有關國家是否有引渡協議和協作安排等因素。所以，只要是對具體情況作出理性和專業的分析，都不必對修例過於擔憂。



事實上，中央非常重視維護香港營商環境。今次修例中一個受到海內外尤其是商界關注的問題，就是修訂《逃犯條例》應否包括商業類罪行？國際商界也表達了修例會否影響香港國際金融商貿中心聲譽和競爭力的強烈關注。特區政府隨後在《逃犯條例》包括的46項罪行中剔除其中9項，主要就包括有關商業類的罪行。眾所周知，習近平主政以來，中央鐵腕反腐，大力打擊經濟犯罪。在這樣的大背景下，中央願意接受剔除商業類罪行的安排，不僅體現了中央對特區政府的尊重，實際上也是對國際社會關注的一種積極回應，表明了中央對香港作為國際金融及商貿中心營商環境的重視。

