台北市長選舉無效訴訟　丁守中要上訴

丁守中在國民黨中央黨部召開記者會，針對台北市長選舉無效之訴，宣布要提出上訴。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）去年代表中國國民黨參選2018台北市長落敗的丁守中提起選舉無效訴訟，在10日台北地方法院一審宣判敗訴，全案可上訴。丁守中30日在國民黨中央黨部召開記者會，決定提出上訴，丁表示，一審判決及選務機關都錯誤理解選罷法，判決明顯違法、違憲，若邊開票邊投票受法院認可，明年1月民眾就下午3點50分去排隊投票，屆時就可邊看手機邊決定投票給誰。



丁守中在10點25分結束記者會後，也前往台北地院提出上訴。



2018九合一大選，無黨籍台北市長柯文哲以3000多票的微小差距勝過居次的丁守中，但當天投票因為公投案高達10案，導致民眾投票緩慢，並出現下午4點投票截止後，還有超過11萬人排隊投票，直到晚間7點46分才完成投票。丁守中以此質疑，現在人手一機，恐出現邊看開票邊投票的情況，因此出現棄姚（民進黨參選人姚文智）保柯的情形，影響他的相關權益，因此先提起驗票。



丁守中驗票的結果為台北市長柯文哲獲58萬663票，丁守中則拿到57萬7096票，丁輸柯3567票，較原先開票結果多輸了313票。丁不服，遂以台北市選舉委員會為被告，提出選舉無效訴訟，而台北地院10日判決“原告之訴駁回”，全案可上訴。



丁守中30日在國民黨中央召開記者會，除批評法院與選務機關違法、違憲外，他也表示，看一審判決書的前言，指北市選委會規劃有失專業且事先無法未雨綢繆，還以為法院會判我們贏，但沒想到結果是敗訴。



丁守中也提出質疑，若一審邊開票邊投票的情況受到法院認證合法，2020大選民眾只要在下午3點50分去排隊就可投票，屆時就可邊看手機邊決定投票給誰，明年1月將再度發生邊開票邊投票的亂象，今後台灣選舉還有公平公正可言嗎？難怪擔任過數十年“中選會”委員的前“司法院長”賴浩敏也批評，“去年投票亂象，讓好不容易建立的公平選舉制度就毀了”。