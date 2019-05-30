安盛：貿戰3走向　最壞或人民幣“破7”

姚遠稱，短期內中美貿易戰要完全得以解決機會渺茫。 中評社香港5月30日電／中美貿易戰陷於膠，安盛投資管理推測中美貿易戰三種發展可能性，最壞情況下，即雙方無法達成協議，美國對全部中國貨加徵關稅，該行相信今年內地全年經濟增長可能“保6”失敗，今年人民幣兌美元有可能“破7”，至於明年經濟則有機會進一步放緩至5.5%。



香港文匯報報道，安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠昨認為，短期內中美貿易戰要完全得以解決機會渺茫，因中美雙方仍存在不少分歧。從近日美國封殺華為一事，可以看到中美貿易戰主要由美國主導，因此或要等待美國股市及美國經濟增長因中美貿易戰而出現重大波動，美國在貿易議題上的態度才會稍為軟化。



倘無協議 內地經濟難“保6”



他表示，在最壞的情況下，即中美雙方未能在下月舉行的G20峰會上達成協議，美國決定對全部中國貨加徵關稅，那麼今年內地全年經濟增長可能“保6”失敗，今年人民幣兌美元有可能“破7”，至於明年經濟增長則有機會進一步放緩至5.5%。



由於人民幣匯率與中美貿易戰相關，因人民幣貶值可對沖加徵關稅所造成的負面影響。不過，姚遠認為，由於人民幣“破7”可能會造成金融波動，不利人民幣國際化進程，因此他認為這個情況發生的幾率只有10%至20%。



另一方面，姚遠表示，在其餘兩個情況下，由於內地經濟基本面未有進一步受到嚴重衝擊，人民幣兌美元應可“保7”：若果中美雙方在下月G20峰會上達成簡單協議，之後重啟貿易談判，美國分階段逐步撤回關稅，這是較好的情況，而今明兩年內地經濟增長將分別放緩至6.3%與6.1%；若中美貿易談判繼續延長，但沒有任何突破性進展，那麼今明兩年內地經濟增長將分別放緩至6.1%與5.8%。