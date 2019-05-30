貿易戰持續　或阻礙生科股來港上市

李小加：隨中美經貿摩擦的不斷升級，增加國際資本市場的悲觀預期和不確定性。 中評社香港5月30日電／李小加：市場不確定性增，影響中美行業合作。



香港文匯報報道，中美貿易戰持續，港交所（0388）行政總裁李小加昨日指出，香港已成為全球第二大生物科技上市中心，並有更多公司正在準備來港上市，但中美貿易摩擦不斷升級，增加了國際資本市場的不確定性。另外，市傳阿里巴巴計劃下半年在香港第二上市，李小加回應指，有留意相關報道，但不評論個別個案，對於阿里重返香港市場不感意外，並以“歡迎回家”比喻樂見阿里回港。



在港交所主辦的生物科技峰會上，李小加表示，自新興及創新產業公司上市制度在去年4月底生效以來，過去1年共有10家生物科技公司來港發行新股，合共融資350億元，其中包括沒有營收的7家企業新上市，還有10多家生物科技公司已遞交IPO申請，更多生物科技公司正在準備來港上市。他說，在大家努力下，香港已成為全球第二大生物科技上市中心。



林鄭冀港成生科業最大集資地



行政長官林鄭月娥昨出席該活動時亦表示，本港完善的法制和國際聯繫，鄰近中國內地的優勢，有助生物科技行業發展，期望最終本港能成為全球最大集資中心。她指出，現正鼓勵政府部門進一步應用科技，以及開放公眾數據作研究用途，例如醫管局正建立數據分析平台，以推動生物科技的研究，現時亦與內地部門在藥物監管等方面加強合作。



但李小加同時指，隨中美經貿摩擦的不斷升級，國際政治局勢越來越兩極化，狹隘的民粹主義精神開始在各國抬頭，都增加了國際資本市場的悲觀預期和不確定性。他在會議上直言，“相信在座各位這些天可能都和我一樣，在默默地祈禱中美這兩大國千萬不要‘離婚’，因為這注定會帶來兩敗俱傷，沒有人能夠從中受益。”



貿戰不應波及生科行業發展



他指出，以中美兩國在生物科技行業方面的合作為例，美國在生命科學的研究是領先的，但中國擁有龐大的臨床試驗樣本和巨大的醫療市場，兩者優勢互補，可在新藥研發和降低醫療成本方面取得意想不到的驚喜。他認為，這樣的好事絕不應因為貿易戰而突然止步。尤其近幾年，中國藥物審批監管機制在全面改革後，正迅速與歐美等發達市場接軌，當中包括監管審批的標準和流程，為未來中國藥物審批與發達市場實現監管互認，奠定良好基礎，這將大大加速新藥研發和獲批的步伐。



在生物科技的投融資領域，中美間合作發展的例子比比皆是。他指出，比如在一些CAR－T抗癌藥、免疫系統疾病藥和很多醫療器械的研發中，都是既有美國的投資，也有中國的投資。



至於香港何時會有國際性生物科技公司掛牌，李小加表示，現時有不少正在商討，他早前曾訪美，讓市場了解香港發展生物科技的優勢。雖然現時美國仍是最大的生物科技集資中心，但相信這些公司總有一日會來港發展。



阿里“回家” 樂見其成



對於日前外電報道，阿里巴巴計劃下半年回香港作第二上市，李小加表示，若消息屬實會十分歡迎和開心，但對此並不感意外。至於阿里會在香港、深圳或上海上市，李小加說，這是企業的選擇，若最終選擇在滬深掛牌，他亦感高興，因為這將能透過“北向通”在亞洲交易時段，讓國際投資者投資該股。如果阿里最終落戶香港，他亦希望能在“南向通”下，讓內地投資者投資，強調港交所樂見其成，有新進展會再公佈。



對於中美貿易關係緊張，會否影響阿里等中資企業回歸中國市場，李小加認為，貿易戰對各公司的影響都不同，中美關係經過30年的結合，若要分開，將需面對痛苦的過程，彼此都不會是贏家。但希望中美能尋找新的合作關係作基礎，以免市場人人自危，並盡量減少對市場的衝擊。