中評鏡頭：丁守中不服吞敗上訴　有如孤鳥

丁守中召開記者會決定提出上訴。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）代表中國國民黨參選2018台北市長落敗的丁守中提起選舉無效訴訟，台北地院10日宣判一審敗訴。丁守中30日在國民黨中央召開記者會說明將上訴原因，並批評若邊開票邊投票受法院認可，明年1月民眾就下午3點50分去排隊投票，屆時就可邊看手機邊決定投票給誰。



上午的記者會明顯相當冷清，只有20多位記者、8台攝影機，及1台SNG車採訪；與台北地方法院5月10日下午2點宣判選舉無效訴訟結果當天，有超過40名以上的記者、7台SNG車現場等候採訪，差別非常多。



丁守中上午的記者會也沒有聲援群眾，宛如孤鳥。而10日在台北地院判決時，有10多位民眾高舉“選舉不公，還我公道”、“邊投票邊開票，史無前例”、“司法不公，判決無效”等標牌聲援，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、市議員應曉薇等人也到場聲援的情況。



2018九合一大選，無黨籍台北市長柯文哲以3000多票的微小差距勝過居次的丁守中，但當天投票因為公投案高達10案，導致民眾投票緩慢，並出現下午4點投票截止後，還有超過11萬人排隊投票，直到晚間7點46分才完成投票。



丁守中先是提出驗票，結果台北市長柯文哲獲58萬663票，丁守中則拿到57萬7096票丁輸柯3567票，較原先開票結果多輸了313票。丁不服，遂以台北市選舉委員會為被告，提出選舉無效訴訟，而台北地院10日一審判決“原告之訴駁回”，全案可上訴。