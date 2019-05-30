法媒：猴子實驗或解開語言起源之謎

中評社北京5月30日電／法媒稱，實驗顯示，生活在非洲大陸兩側的綠長尾猴和長尾黑顎猴雖然在350萬年前就走上了不同的進化之路，但在面臨危險時，它們會使用相同的詞匯。



法新社5月27日報道稱，當天發表在英國《自然·生態學與進化》雜誌上的這項新研究不僅說明了靈長類動物——包括人類——是如何應對威脅的，也說明了語言本身的基本構成。



生活在東非大草原上的長尾黑顎猴在發現了豹、蛇和鷹這三種主要天敵時會發出三種不同的叫聲。



聽到叫聲但看不見天敵的猴子會根據不同的叫聲做出相應的反應：有關豹子的叫聲會促使它們爬上一棵樹，有關蛇的叫聲會促使它們立在原地一動不動，而有關鷹的叫聲則會讓它們一邊掃視天空一邊尋找藏身之所。



這就像是哨兵在喊：“別動，有一條蛇！”或“離開地面，有一只豹子！”



該研究報告主要作者、德國靈長類動物中心的認知倫理學實驗室負責人尤莉婭·菲舍爾指出，30年前這些獨特的警示叫聲被發現，引發了人們對其是否為原始詞匯的爭論。



這也提出了其來歷的問題。長尾黑顎猴的幼崽是通過模仿成年猴學習了這些叫聲嗎？還是這些叫聲是通過基因傳遞的？



為了加深理解，菲舍爾及其同事有了一個想法：“我們決定引進一架無人機，讓它飛越綠長尾猴群落所在的上空，讓它們暴露在以前從未遇到過的來自天空的潛在危險之下。”



這架無人機在約60米的空中飛越了這些毫無防備的猴子。猴子們在發現了無人機後，立即做出了反應：它們發出警報聲，然後匆忙尋找掩護。



這種叫聲不僅不同於對豹子或蛇的反應，而且與東非的長尾黑顎猴所發出的叫聲“驚人地相似”。

